El anillo de compromiso de la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo es una joya de estilo clásico y atemporal

Raquel Bollo anuncia su boda con Mariano Jorge Gutiérrez

Raquel Bollo se casa con su novio, Mariano Jorge Gutiérrez. Después de ocho años de discreto noviazgo, el empresario ha pedido matrimonio a la colaboradora de Telecinco coincidiendo con su 50º cumpleaños. Una feliz noticia que ha emocionado (y mucho) a la exmujer del cantante Chiquetete, que no ha tardado en compartir su alegría y en presumir de su anillo de compromiso con sus seguidores.

La sevillana, que volverá a vestirse de blanco más de treinta años después de su boda con el primo de Isabel Pantoja, ha recibido un anillo de estilo clásico, muy acorde a su personalidad de la novia. No se trata de una pieza recargada ni extravagante, sino más bien sencilla y atemporal.

Se trata de un solitario, es decir, lo compone una única piedra central. Probablemente un diamante, cuyo valor varía siempre en función de su tamaño, peso, color y pureza. De talla redonda, el de la andaluza es de un tamaño considerable, por lo que si la piedra es natural y no de laboratorio, su valor podría superar las cinco cifras. Además, el material de la banda sobre la que está montado, parece oro amarillo de primera ley, es decir, de 18 kilates, la máxima calidad de este metal; lo que incrementaría el precio de la joya.

Aunque es difícil hacer una estimación sobre el valor real del nuevo anillo de compromiso de Raquel Bollo, en el mercado español podemos encontrar joyas de estilo similar a precios que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 euros.

"No puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento. Y el nuestro…llegó", ha dicho la madre de Manuel Cortés, Alma Bollo (los hijos que tuvo junto al cantante de Esa cobardía, el difunto Antonio Cortés Pantoja) y Samuel Hiraldo (fruto de su relación con José María 'Semi' Hiraldo).

La creadora de contenido y Mariano José Gutiérrez acaban de comprometerse. Tanto para ella como para él estas serán sus segundas nupcias. Aún no se conoce ningún detalle sobre su boda, aunque su enlace podría tener lugar en Sevilla, lugar en el que ambos residen, en 2026. Una ocasión muy especial para la que Raquel Bollo, que ya ha realizado algún que otro vestido de novia con su firma, podría aprovechar para diseñar el o los vestidos que llevará el día en el que de el 'sí, quiero' a su compañero de vida desde hace ocho años.