Ginés fue víctima de un robo en su vivienda de Albox (Almería). Así ha contado como se produjeron los hechos

A Ginés le sorprendieron en su propia casa dos personas que se hacían pasar por agentes de la policía. El anciano de 90 años se quedó alucinado cuando de repente los dos individuos le piden que le deje entrar en su vivienda sin explicación alguna. El objetivo era claro: quedarse con un dinero que había sacado del banco tres días antes.

"Les abrí la puerta. Se tiró uno de ellos y me tiró", comienza relatando Ginés en 'El tiempo justo'. 'Estate tirado en el suelo, que si no te disparo con la pistola', le dijo el hombre según relata en directo. Los dos ladrones le pedían dinero, aunque en un primero momento el anciano negó que tuviese efectivo en su casa.

El momento del atraco

'Venimos a por pasta', le decían mientras la víctima seguía en el suelo. Ginés le contestaba que no tenía "dinero alguno", pero los ladrones perfectamente disfrazados le aseguraron que sabían que sí tenía dinero. "Aquellos sabían que aquel dinero lo tenia en casa", dice.

Los individuos le habrían visto a Ginés sacar dinero del banco. Los agentes que están investigando el suceso, tal y como explica el periodista Paco Ballesta, creen que los autores del hurto son unas persona "muy cercanas" al anciano. "Estuvieron buscando hasta que encontraron el dinero", concluye.

El problema que surge ahora es la localización de los ladrones, ya que estaban sin identificar y existen muy pocos rasgos que Ginés pueda recordar de los mismos, ya que se hacían pasar por policías. "Iban tapados, figurados. No sé decir quiénes eran", asegura el hombre en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.