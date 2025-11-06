Lorena Romera 06 NOV 2025 - 17:17h.

La hermana de Kiko Rivera experimenta síntomas del problema de salud del problema que le llevó al hospital

Isa Pantoja y Asraf Beno celebran los tres meses de su hijo con un vídeo en el que enseñan lo que ha crecido

Compartir







Isa Pantoja reconoce que está preocupada por su salud. La hija de Isabel Pantoja ha recordado su episodio en urgencias, que fue aterrador para ella. La que fuera concursante de 'Supervivientes' llegó a sentir que "se moría" por una severa falta de aire. Una sensación que vuelve a experimentar al haber entrado en contacto con el polvo y con ciertos productos de limpieza. La pareja de Asraf Beno, madre de dos hijos, reconoce que está "bastante chunga" y que le duele el pecho.

La joven de 29 años ha compartido unos stories para desahogarse con sus seguidores, que fueron partícipes de lo tremendamente mal que lo pasó el año pasado, cuando tuvo que correr al hospital de urgencias con una sensación de que "se moría". Entre lágrimas, la hermana de Kiko Rivera contaba que tenía una "sensación de asfixia", que se ahogaba y que no le llegaba el aire a los pulmones.

Lo que le ocurría era que sufría una bronquitis que se había agravado hasta provocarle una severa crisis asmática. Ahora, Isa Pantoja vuelve a experimentar los mismos síntomas. "Llevo unos días bastante chunga... No sé si os acordáis que cuando hice la reforma de mi casa tuve unos ataques de asma, que en mi vida había tenido tan fuertes... me levantaba en mitad de la noche ahogándome, se me cerraban las vías respiratorias y sentía que me moría", ha recordado la influencer, muy angustiada.

"Me ahogaba, lloraba... Lo pasé supermal", expresa la prima de Anabel Pantoja, que está asustada y no quiere volver a pasar por lo mismo al haber entrado en contacto con productos químicos y verse de nuevo envuelta por el polvo. "Me está volviendo a dar...", señala. Aunque quiere mantener la calma porque todavía "no ha tenido un ataque de asma en sí", la hija de la tonadillera no puede evitar que se le hayan encendido ciertas alarmas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me duele mucho el pecho, noto muchos mocos, se me va la voz por momentos...", le ha contado la creadora de contenido a sus seguidores, a los que ha puesto en preaviso de la situación que está atravesando. "No quiero volver a tener esas crisis", ha pedido Isa Pantoja, que está preocupada por su salud. Especialmente, por no volver a vivir el episodio del año pasado, cuando tuvo que ingresar en urgencias con un severo ataque de asma y un diagnóstico de bronquitis.