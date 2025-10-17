Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 18:33h.

Isa Pantoja se ha pronunciado sobre las dotes para el baile de su prima, Anabel Pantoja

Anabel Pantoja es la única persona de su familia con la que Isa Pantoja tiene contacto en la actualidad, ya que lleva años sin hablar con su madre, Isabel Pantoja, ni con su hermano, Kiko Rivera. Las dos primas suelen presumir en redes de buena relación dejándose 'me gustas' y comentarios cariñosos en sus publicaciones, por lo que no es de extrañar que la mujer de Asraf Beno le haya mostrado su apoyo a la influencer en su concurso en 'Bailando con las estrellas'.

Lo ha hecho al ser preguntada por una reportera de 'GTres', a la que le ha confirmado que está siguiendo el concurso de su prima, que ha conseguido llegar a la sexta gala pese a que en la quinta su jive junto al bailarín Álvaro Cuenca no convenció a todos los miembros del jurado y recibió una dura crítica de Julia Gómez Cora, que le dijo que era un baile "para olvidar".

"Lo está haciendo súper bien, creo que se está esforzando un montón partiendo de la base que a ella le gusta bailar, pero obviamente no es profesional. Hay gente allí que ha dado clases o que a lo mejor hace otras disciplinas que luego le ayudan en el baile pero Anabel yo creo que lo está haciendo súper bien, de verdad, y me río muchísimo también con ella", ha declarado la que fuera concursante de 'Supervivientes 2015'.