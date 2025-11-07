Alberto Rosa 07 NOV 2025 - 20:01h.

El cantante decidió darle una sorpresa a la mujer, que en un principio iba a asistir a su concierto en Valladolid

El cantante gaditano Antoñito Molina ha protagonizado un emocionante momento durante su gira por el norte de España. En concreto, en Valladolid, donde el cantante hizo una visita inesperada a la residencia en la que vive una mujer mayor, tras leer el mensaje que le dejó su nieta en redes sociales.

La protagonista de esta historia es la abuela Carmen. Todo empezó por un mensaje que su nieta le escribió al cantante. “Me contó que en un principio iba al concierto, pero que finalmente su abuela no venía… que no le apetecía del todo. Supongo que cosas de abuelas y de personas auténticas”, narra el cantante.

Molina, que confiesa estar siempre atento a redes y que lee todo, se dio cuenta que la residencia en la que se encontraba la abuela Carmen estaba solo a tres minutos de donde tenía lugar el concierto en Valladolid. “Así que decidí presentarme allí”, explica en una publicación en sus redes sociales con el vídeo del momento del encuentro.

Tras convencerla, el cantante consiguió que Carmen asistiera a la prueba de sonido y disfrutara de unas pocas canciones en compañía de su nieta y su familia. “No sé que pasó que cuando salí a cantar estaba allí. Había decidido quedarse al concierto. ¡Qué suerte la mía!”, escribe.

Molina destacó la reacción del público, que se puede comprobar en los vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram, con todo el auditorio en pie y aplaudiendo. “La mía y la de todo el público de Valladolid de tener a la abuela Carmen con nosotros… Qué sonrisa más bonita”, añadió.

El artista concluyó su mensaje agradeciendo a la abuela Carmen y a su familia por permitirle vivir esa experiencia. “La abuela Carmen no es muy de Instagram, así que supongo que esto no lo leerá, o lo mismo sí, porque su nieta se lo cuente. Pero quiero decirte que eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en este año tan bonito. Te quiero, abuela Carmen. Gracias”, concluye.