Joaquín Prat, muy duro con Kiko Rivera: “Ha destrozado a su madre”

El presentador critica con contundencia al hijo de Isabel Pantoja y recuerda su pasado de enfrentamientos públicos con la tonadillera

La primera reacción de Isa Pi a las palabras de Kiko Rivera abierto a las disculpas, según Alexia Rivas: "Quiere mucho a su hermano"

Compartir







El plató de ‘El tiempo justo’ ha vivido uno de sus debates más tensos de la semana tras el adelanto de la esperada entrevista de Kiko Rivera en ¡De viernes!.

Los colaboradores analizaban las primeras declaraciones del DJ cuando Joaquín Prat tomó la palabra con una opinión tajante como inesperada: “Kiko ha destrozado a su madre en televisión”.

El presentador, visiblemente serio, recordó los duros enfrentamientos que el hijo de Isabel Pantoja protagonizó en los últimos años, tanto en platós como en redes sociales.

“Ese mismo Kiko que ahora pide perdón a su hermana es el que hace tres años hablaba así de su madre”, subrayó Prat, haciendo alusión a los momentos en que el artista expuso públicamente detalles íntimos de la familia Pantoja.

Mientras algunos colaboradores defendían que el tiempo podría haber suavizado la postura de Kiko, Joaquín Prat fue tajante: “No me voy a callar: destrozó a su madre en televisión, introdujo elementos muy personales que no tenían nada que ver con el tema de la herencia o el dinero”.

El presentador de ‘El tiempo justo’ señaló que la gravedad de aquellas declaraciones fue más allá del conflicto económico: “Isabel Pantoja se vio rota públicamente por su propio hijo, y eso es algo que cuesta mucho recomponer”.

Debate abierto en plató

El debate se encendió cuando otros colaboradores recordaron que Kiko Rivera “también se sintió engañado y dolido” tras descubrir presuntos ocultamientos en la herencia de su padre, Paquirri: “Quizá fue un golpe de rabia, pero fue demasiado lejos”.

Aun así, Prat mantuvo su posición, afirmando que el Dj “ha cruzado líneas que no se pueden cruzar”, aunque reconoció que la esperada entrevista de ‘¡De viernes!’ puede ser “una oportunidad de redención”.