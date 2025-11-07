El enfado de Marta Peñate tras saber lo que opina Tony Spina de su anillo de matrimonio: "Pido el divorcio"
El cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars' y Marta Peñate se han enzarzado en un debate sobre si llevar o no el anillo de matrimonio
¿Qué tienen que hacer Marta Peñate y Tony Spina para legalizar en España su boda celebrada en 'Supervivientes All Stars'?
Marta Peñate se ha quedado a cuadros y no ha dudado en estallar en sus redes al saber lo que opina Tony Spina de su anillo de matrimonio. Tras su emotiva boda celebrada en 'Supervivientes All Stars', la pareja está retomando su vida de siempre con la excepcionalidad que ya son marido y mujer a falta de cumplimentar algunos requisitos para que su enlace sea legal en España.
Frente a lo romántico que fue su esperado 'sí, quiero' televisado tras cuatro años desde la pedida, la canaria que se dio a conocer en 'Gran Hermano' se ha llevado un auténtico chasco ante la sinceridad que ha demostrado tener el italiano con respecto a una de las tradiciones matrimoniales más arraigadas: el tema del anillo de boda.
¿Rebeldía, comodidad o hacer de rabiar simplemente a Marta Peñate? No sabemos por qué se habrá decantado Tony Spina, pero lo cierto es que ha hecho saltar a la influencer al decir que se ve raro con el anillo de casado y pedir entre risas el poder quitárselo.
Ante esa petición de cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate no ha dudado en saltar al no creerse que su nuevo esposo quiera abandonar el anillo y formar parte de esas parejas modernas que están casadas, pero que no lo llevan por ser prácticos y porque nunca ha tenido uno.
"Vais a flipar de lo que me ha dicho Tony del anillo de matrimonio", ha comenzado diciendo para a continuación interpelar directamente a su matrimonio retándole en un vídeo a que exprese en público lo mismo que le ha dicho antes a ella. "Di ahora lo que acabas de decir y no lo pongas bonito".
Mientras el anillo de boda sigue siendo un símbolo poderoso para muchos, para Tony Spina es un cuerpo extraño que lleva en su dedo. "No estoy acostumbrado, me aprieta y me siento como atado", ha dicho para matizar que no se refiere a sentimentalmente pese a que estas palabras le han sentado mal a Marta Peñate.
Sin perder el sentido del humor y mirando con ojos llenos de amor a su mujer y ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', Tony Spina ha dado sus argumentos insistiendo en que se siente "raro" con él. Algo que ha provocado la reacción inmediata de Marta: "Te pido el divorcio", le ha contestado, provocando más risas en el italiano.
"¿Me lo puedo quitar?", ha insistido Tony al finaliza el vídeo y terminando por irritar a Marta Peñate, que le ha hecho un corte de manga en público para cerrar este debate.