Lorena Romera 08 OCT 2025 - 12:24h.

Marta Peñate y Tony Spina han de cumplimentar una serie de requisitos para legalizar en España su boda

La colaboradora y el italiano se dan el 'sí, quiero' en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina ya son marido y mujer tras celebrar su boda en 'Supervivientes All Stars'. Tras un enlace mágico en Los Cayos, en la que se dedicaron unos votos improvisados y se dieron por fin su esperado 'sí, quiero' tras cuatro años esperando para hacerlo, la ganadora de la primera edición y el italiano tienen que cumplimentar ahora una serie de requisitos para poder legalizar en España su boda en Honduras.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate rompe a llorar instantes antes de su boda y toma una difícil decisión

"Estoy tan enamorado... y sé que va a ser para siempre. Te he elegido como compañera de vida", le decía el actual concursante de 'Supervivientes All Stars' a su chica antes de unirse en matrimonio. A pesar de reconocer que "no es tan romántica", la canaria, que se dio a conocer en 'Gran Hermano', también le dedicaba unas preciosas palabras a su chico: "Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, no había conocido el amor hasta que te conocí".

Adara Molinero, la madrina de la boda, era quien hacía entrega de los anillos. Y la pareja, muy emocionados, sin poder evitar las lágrimas y entre constantes muestras de cariño, se los intercambiaban y pronunciaban su 'sí, quiero' tras las emotivas palabras del alcalde de los Cayos Cochinos, que ha sido el encargado de oficializar el enlace. Después la pareja ha firmado los papeles que les convierte en marido y mujer. Un momento que todos han celebrado entre vítores.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate explota al escuchar el mensaje de Oriana Marzorli momentos antes de su boda

Canal de Whatsapp de Telecinco

Los requisitos para que Marta Peñate y Tony Spina legalicen su boda

Pero, ¿qué pasos tienen que dar ahora Marta Peñate y Tony Spina para legalizar su boda en España? Tal y como apuntan desde Traducción Jurada, empresa especializada en servicios de abogacía, "un matrimonio contraído en el extranjero no produce efectos legales en España hasta que se inscribe en el Registro Civil español". En este sentido, aunque se haya celebrado "ante autoridades extranjeras" esto no convierte el enlace automáticamente válido en España. Siempre, "ha de inscribirse en el Registro Civil español".

Un certificado que está a nuestra disposición a través del Ministerio de Justicia -que se puede descargar a través de Internet- y que solicita lo siguiente:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La admisión del presente escrito, procediéndose a practicar la inscripción de su matrimonio civil por transcripción del certificado expedido por el Registro Civil del lugar de celebración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 15 y 23 de la Ley de Registro Civil y arts. 66, y 256,3º del Reglamento de Registro Civil, correspondiendo la competencia para verificar la misma al Registro Civil Central, a tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento del Registro Civil, dada la circunstancia de que el/la promotor/a reside en España, todo ello sin perjuicio de las declaraciones complementarias que hubiere lugar.

En cuanto a los documentos que deben adjuntar, en el caso de Marta Peñate y Tony Spina, se indica lo siguiente: