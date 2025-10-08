¿Qué tienen que hacer Marta Peñate y Tony Spina para legalizar en España su boda celebrada en 'Supervivientes All Stars'?
Marta Peñate y Tony Spina han de cumplimentar una serie de requisitos para legalizar en España su boda
La colaboradora y el italiano se dan el 'sí, quiero' en 'Supervivientes All Stars'
Marta Peñate y Tony Spina ya son marido y mujer tras celebrar su boda en 'Supervivientes All Stars'. Tras un enlace mágico en Los Cayos, en la que se dedicaron unos votos improvisados y se dieron por fin su esperado 'sí, quiero' tras cuatro años esperando para hacerlo, la ganadora de la primera edición y el italiano tienen que cumplimentar ahora una serie de requisitos para poder legalizar en España su boda en Honduras.
"Estoy tan enamorado... y sé que va a ser para siempre. Te he elegido como compañera de vida", le decía el actual concursante de 'Supervivientes All Stars' a su chica antes de unirse en matrimonio. A pesar de reconocer que "no es tan romántica", la canaria, que se dio a conocer en 'Gran Hermano', también le dedicaba unas preciosas palabras a su chico: "Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, no había conocido el amor hasta que te conocí".
Adara Molinero, la madrina de la boda, era quien hacía entrega de los anillos. Y la pareja, muy emocionados, sin poder evitar las lágrimas y entre constantes muestras de cariño, se los intercambiaban y pronunciaban su 'sí, quiero' tras las emotivas palabras del alcalde de los Cayos Cochinos, que ha sido el encargado de oficializar el enlace. Después la pareja ha firmado los papeles que les convierte en marido y mujer. Un momento que todos han celebrado entre vítores.
Los requisitos para que Marta Peñate y Tony Spina legalicen su boda
Pero, ¿qué pasos tienen que dar ahora Marta Peñate y Tony Spina para legalizar su boda en España? Tal y como apuntan desde Traducción Jurada, empresa especializada en servicios de abogacía, "un matrimonio contraído en el extranjero no produce efectos legales en España hasta que se inscribe en el Registro Civil español". En este sentido, aunque se haya celebrado "ante autoridades extranjeras" esto no convierte el enlace automáticamente válido en España. Siempre, "ha de inscribirse en el Registro Civil español".
Un certificado que está a nuestra disposición a través del Ministerio de Justicia -que se puede descargar a través de Internet- y que solicita lo siguiente:
- La admisión del presente escrito, procediéndose a practicar la inscripción de su matrimonio civil por transcripción del certificado expedido por el Registro Civil del lugar de celebración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 15 y 23 de la Ley de Registro Civil y arts. 66, y 256,3º del Reglamento de Registro Civil, correspondiendo la competencia para verificar la misma al Registro Civil Central, a tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento del Registro Civil, dada la circunstancia de que el/la promotor/a reside en España, todo ello sin perjuicio de las declaraciones complementarias que hubiere lugar.
En cuanto a los documentos que deben adjuntar, en el caso de Marta Peñate y Tony Spina, se indica lo siguiente:
- Certificado de matrimonio literal y original expedido por el Registro Civil local del lugar de celebración, traducido, en su caso, y legalizado en el Consulado del país en que tuvo lugar, si estuviera autorizado para ello, o por el Consulado español en dicho país.
- Certificado literal de nacimiento del cónyuge o cónyuges españoles expedidos por el Registro Civil español. Y Certificado de nacimiento literal y original del cónyuge no español, legalizado o apostillado.
- Este punto no aplica, ya que ninguno de los dos se ha casado anteriormente.
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad u otra documentación española del cónyuge o cónyuges español/es, así como documentación con que se identifique el cónyuge extranjero.
- Certificado o volante de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento de su residencia que acredite la fecha desde la cual el/los interesado/s reside/n en España, y cualquier otro documento que acredite su domicilio permanente y estable en España.
- Hoja declaratoria de datos completamente rellenada con letra clara y, firmada por el/los declarante/s e indicación de teléfono y mail de contacto.
- Fotocopia del Libro de Familia español (si lo hubiera).
- Este punto tampoco aplica porque no tienen hijos.
- Copia del poder otorgado, en caso de que el matrimonio fuera por poderes.