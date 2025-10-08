Patricia Fernández 08 OCT 2025 - 01:28h.

La pareja se casa en Honduras, entre confesiones, bonitas palabras y mucha emoción

Marta Peñate y Tony Spina reciben en 'Supervivientes All Stars 2025' unas lacrimógenas llamadas de sus seres queridos en su boda: "Ojalá estuvierais"

Los Cayos Cochinos han presenciado la boda del año, la que se ha celebrado en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' entre Marta Peñate y Tony Spina, y que ambos han preparado con mucha ilusión, hasta llegar a darse el 'sí, quiero' en Honduras.

La especial boda de Tony Spina y Marta Peñate en Honduras

Una noche llena de emoción y de nervios, que iba a acabar con Marta Peñate y Tony Spina en el altar frente al alcalde que iba a casarles, momento en el que ella quería decir algo: "He mentido un poco, he dicho que es por el dinero, pero es por otras cosas. Estoy en proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo. Yo sé que a él le hacía mucha ilusión, pero no quería que me saliera mal eso. Sé que es el amor de mi vida y me quiero casar con él y por eso dije: 'lo hacemos de locura aquí en Honduras". Y Tony añadía: "Hemos priorizado otras cosas antes que la boda".

Después de muchas lágrimas de los presentes, sorpresas como Gloria Camila cantando una canción de su madre Rocío Jurado o las palabras de sus seres queridos, la pareja entonaba sus votos, donde expresaban sus sentimientos. "Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido como compañera de vida", le decía Tony, lo que provocaba las lágrimas de una Marta que también abría su corazón: "Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, no había conocido el amor hasta que conocí".

El alcalde que oficiaba su boda empezaba la ceremonia con unas palabras: "El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente". Las que emocionaban a la pareja y a los invitados, momento en el que Adara les entregaba los anillos, lo que se intercambiaban y se daban el "sí, quiero", el que firmaban con un emocionante beso y mucho cariño, momento en el que firmaban los papeles que ya les unen como marido y mujer: "Ahora, sí". Y Marta no dudaba en lanzar su ramo de novia con todos los invitados de boda, ¿quién habrá sido el afortunado de cogerlo?

Marta Peñate rompía a llorar en los momentos previos a la boda

Antes de la boda, Marta Peñate confesaba a Jorge Javier que "no estaba bien" y rompía a llorar: "Estoy contenta, pero emocionada, ahora estoy entendiendo mucho a la gente que se casa". Y contaba que sentía haber traicionado a Tony: "Invité a Noel por el cariño que le tengo por lo que he vivido fuera de aquí, luego me quedé reflexionando y pensé en todas las cosas que le ha dicho a Tony y me sentí mal, a mí no me gustaría que me lo hiciera".

Algo por lo que la colaboradora se enfrentaba al momento de tener que retirar su invitación a Noel a la cara: "Espero que me entiendas, te guardo un cariño, estoy segura de que Tony no te cae bien". Algo a lo que respondía Noel: "Si me cae bien, pero aquí tenemos nuestras diferencias. Si crees que a Tony le incomoda que esté en tu boda, no tengo problema en apartarme, te agradezco que me invitases, pero si va a ser incómodo..." Y ella decid�ía que no estuviera en su enlace y decidía que Gloria Camila fuera quien le sustituyera: "Me gustaría que estuvieras". Lo que le daba mucha alegría a la concursante.

Así decidió la pareja casarse en Honduras

Todo empezaba con Marta Peñate llegando a Honduras con la misión de comunicar la unificación a los concursantes, pero lo que no se esperaba era tener la opción de casarse con Tony Spina en Honduras, lo que ella había confesado en España que quería hacer, pero no le apetecía tener que organizarlo.

El programa le daba la oportunidad de celebrar este enlace en Honduras, una boda completamente real, como ella misma pedía y que comenzaba con una bonita pedida de Marta a Tony después del romántico reencuentro que ambos protagonizaban en Honduras.

Después de decidir hacerlo, Marta y Tony tenían la oportunidad de elegir los preparativos de la boda, pero no sin antes enfrentarse a un test de compatibilidad para demostrar el amor que hay entre ambos, lo que aprobaban con muy buena nota y les daba la posibilidad de poder tener, desde un vestido de novia para ella, el traje del novio, la tarta nupcial y un pequeño detalle para los asistentes.

Invitados que, pese a que la pareja aseguraba que hubieran sido todos sus compañeros sin distinción, pero no todo iba a ser tan fácil y, es que, no había invitaciones para todos.

Y tras comunicarles la noticia de su boda a los concursantes, Marta y Tony tenían que dárselas a los cinco supervivientes que más ilusión les hacía que les acompañase en este feliz día, el que han celebrado en Honduras y esperamos que les una para siempre.