La hermana de Michu responde con dureza a las palabras de Gloria Camila y reabre la guerra familiar

Joaquín Prat, muy duro con Kiko Rivera: “Ha destrozado a su madre”

Compartir







El plató de ‘El tiempo justo’ vivió una tarde especialmente tensa con la presencia de Tamara, hermana de Michu, la expareja de José Fernando Ortega. La invitada acudía al programa para responder a las declaraciones que Gloria Camila había hecho el día anterior y no tardó en cargar con fuerza contra la hija de Rocío Jurado.

“Gloria la acogió cuando le interesaba”, sentenció Tamara nada más empezar su intervención. “En mayo, cuando fue el cumpleaños de Rocío, no estuvo; en julio mi hermana falleció. Gloria la cogió cuando estaba empezando con Álvaro García, porque entonces le convenía ir de cuñada”.

“Que respete su casa antes de pedir respeto”

Tamara fue tajante al responder a las palabras de Gloria, que la había acusado de faltar al respeto a la memoria de Michu: “Ella pide respeto para mi hermana cuando debería respetar su propia casa. Habla mucho de los demás, pero no mira lo suyo”, afirmó visiblemente molesta.

La hermana de Michu insistió en que su única preocupación es el bienestar de la menor, sobrina de ambas: “Solo quiero que tenga buena influencia y estabilidad. Gloria nunca está en su casa, eso lo sabemos todos. Y no me parece la persona más cualificada para ser portavoz de nadie”.

“Mi hermana sufrió mucho y ellos no la ayudaron”

Tamara también acusó a Gloria y su entorno de haberle dado la espalda a Michu en sus peores momentos: “En vida, mi hermana intentó hacerlo todo bien. Ella respetó a la familia Ortega, pero ellos no hicieron lo mismo. No tuvieron ni un detalle sabiendo el problema que tenía José Fernando”.

La tensión fue en aumento cuando varios colaboradores intentaron que Tamara reconociera algún gesto positivo por parte de Gloria Camila. “¿Qué ha hecho bien?”, preguntó desafiante. “¿Amenazar a mi madre? ¿Ir a un concierto porque le convenía? No me convence nada”.

Polémica por los audios filtrados

El ambiente se caldeó aún más cuando en el programa se mencionaron supuestos audios de Tamara hablando despectivamente de Gloria en una sala VIP.

Según Marta López, en esas grabaciones Tamara habría llamado a Gloria “una muerta de hambre” y “que no es hija de la Jurado”. Tamara, sin embargo, lo negó rotundamente: “Que me los enseñen, que yo los escuche. Yo no recuerdo haber dicho eso”.

El presentador intentó rebajar la tensión, pero la entrevista terminó con la invitada reafirmándose: “A mi hermana en vida le hicieron mucho daño. Yo hablo porque sé lo que ella pasó y no voy a quedarme callada”.