Ana Peleteiro niega que invierta el dinero de la beca ADO en su casa: "No es ni el 10% de mis ingresos anuales, tengo tres empresas"

Luis Rubiales, sobre haber cobrado comisiones como presidente de la RFEF: "Yo no he trincado nunca, todo mi patrimonio es legal"

Compartir







La atleta española Ana Peleteiro, que ya salió el pasado verano para responder a las críticas tras anunciar su aborto, ha vuelto a estallar esta semana en redes sociales ante los numerosos reproches que ha recibido por su nueva casa.

Sus detractores han arremetido contra ella diciendo que en eso invierte el dinero de la beca ADO, destinada al apoyo de deportistas españoles con proyección olímpica. Unas palabras que no han gustado en absoluto a la gallega.

"La envidia y la crítica social, porque sí, es el día a día. Me da igual. Hay mucha gente amargada en su casa detrás del teléfono y simplemente viven para soltar sandeces por la boca o en este caso por los dedos. Hubo varios comentarios, a uno de ellos respondí, que honestamente me tocan las narices", comienza afirmando en un vídeo en TikTok, el cual puntualiza que "necesitaba hacer".

"La beca ADO que yo cobro es pública y te aseguro que con esa beca no me estoy pagando esta casa. De hecho, eso no es ni el 10% de mis ingresos anuales. Gracias a Dios, tengo una economía que me he labrado yo a base de mucho trabajo, tengo tres empresas en las cuales estoy activamente entregada y que funcionan a día de hoy muy bien. Y acumulo más de un millón de seguidores en redes, con lo cual te puedes imaginar que de las becas no vivo", asegura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Tengo mis empresas y pago mis impuestos"

A continuación, la de Ribeira explica que "obviamente, hay muchos deportistas que gracias a las becas pueden empezar a tener un futuro mejor y, cuando empecé en el mundo del atletismo, me ayudaron muchísimo". Además, detalla que "son buenas si las comparas con las que hay para deportistas a nivel mundial, pero no te vas a enriquecer con ellas, es imposible".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Peleteiro también ha hablado sobre su situación económica: "Además de deportista, yo soy autónoma. Tengo mis empresas y pago mis impuestos. Y con mis propios impuestos estoy pagando tanto mi beca como la de otros deportistas, la sanidad que tenemos, la educación, la cultura y un largo etc.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, ha explicado su situación económica: "Yo soy autónoma, tengo mis empresas, pago mis impuestos. Y con mis propios impuestos pago mi beca, la de otros deportistas, la sanidad que tenemos, la educación, la cultura y un largo etcétera. Después de trabajar durante muchos años, a día de hoy, con mis 29 años, me puedo permitir hacerme la casa de mis sueños en la ciudad de mi infancia y en la que quiero vivir". "Te aseguro que no es gracias al dinero que supuestamente tú me das, que seguramente de tu parte sea muy poquito, que yo he podido hacerme lo que me estoy haciendo", añade la gallega.

Por último, concluye su mensaje dejando claro que "hay Ana Peleteiro para rato, probablemente cobre esa beca muchos años más, pero no me compraré las cosas con eso. Esa pequeña parte de dinero la invierto en mi deporte, no en mis placeres".