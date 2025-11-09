Manuel Cortés sorprende a su madre, Raquel Bollo, tras anunciar que se casa: "Ya te toca ser feliz"

Fiesta 09 NOV 2025 - 18:26h.

Raquel Bollo ha concedido su primera entrevista en 'Fiesta' tras el anuncio de su compromiso hace apenas unos días

Así es el anillo de compromiso de Raquel Bollo: características y precio estimado

Compartir







Esta semana, Raquel Bollo anunciaba feliz que se casa con el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez tras ocho años de relación. La colaboradora de 'Fiesta', que atraviesa por un gran momento en lo profesional, confirma así que Mariano es el hombre de su vida y que en lo personal también pasa por uno de los momentos más dulces.

Raquel, muy emocionada, ha compartido con Emma García cómo fue la pedida de mano justo el mismo día en el que cumplía 50 años. La andaluza ha contado que no se lo esperaba y que hasta llegó a olvidarse de que era su cumpleaños por la emoción del momento:

"Es el hombre de mi vida, no me gusta hablar de él públicamente porque a él no le gusta, pero tengo que decir que es un hombre que conecta a la perfección conmigo y con mi familia, igual que yo conecto con la suya. Somos dos personas muy familieros, es un hombre maravilloso al que yo amo con locura, la verdad (...)

La verdad es que no me creo el momento tan feliz que estoy viviendo, mis hijos están bien, tengo mis nietos, me caso con el amor de mi vida, cuando uno menos se lo espera...".

Raquel no podía acabar la frase porque en ese mismo momento aparecía en plató su hijo Manuel Cortés. El cantaor sorprendía a su madre apenas unas horas después de compartir con ella la fiesta por su compromiso.

Raquel se emocionaba muchísimo al hablar de la estrecha relación que mantiene con su hijo mayor:

"Yo estoy muy enamorada de mi chico, pero siempre he dicho que el primer amor de mi vida fue mi hijo porque él estaba conmigo en aquel momento tan duro, aquello lo vivimos los dos".

Manuel Cortés, feliz con el anuncio de compromiso de su madre

Manuel, igual de emocionado o más que Raquel, le confesaba a la presentadora de 'Fiesta' que se siente feliz con el momento por el que atraviesa su madre: "Me encanta cómo veo a mi madre, me gusta que esté retomando lo profesional y que esté tan feliz en lo personal, al final todo pasa y ya era hora de ver a mi madre así de feliz".