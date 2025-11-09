Quien fuera un icono para el colectivo LGTBIQ+ falleció el 9 de noviembre de 2016 en su domicilio, la autopsia señaló un "traumatismo craneoencefálico severo"

Casi una década después de su muerte, el caso todavía genera más preguntas que respuestas

Este 9 de noviembre se cumplen nueve años sin Cristina Ortiz Rodríguez, conocida en toda España como La Veneno, y su figura continúa siendo un fenómeno cultural y un icono para el colectivo LGTBIQ+. Casi una década después, su muerte todavía genera más preguntas que respuestas.

Su fallecimiento el 9 de noviembre de 2016, tras varios días ingresada en estado crítico, marcó el cierre abrupto y polémico de una vida tan mediática como convulsa.

Cristina saltó a la fama en los años 90 como colaboradora del programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi', presentado por Pepe Navarro. Su personalidad explosiva y su característico sentido del humor la convirtieron en un fenómeno televisivo sin precedentes.

Tras vivir una dura infancia en Adra, Almería, y una juventud marcada por la marginación, logró convertirse en toda una estrella mediática, siendo en una de las mujeres transexuales más visibles del país en una época en la que este asunto apenas tenía espacio en los medios.

Años después de cosechar éxito, su vida estuvo plagada de altibajos: problemas económicos, denuncias, entradas en prisión y un estado de salud que terminó pasándole factura. Pero todo ello no opacó su figura, y en 2016 sorprendió con la publicación de sus memorias, '¡Digo! Ni puta ni santa', escritas junto al periodista Valeria Vegas, impulsadas en 2020 en la serie 'Veneno', de los Javis, que fue toda una auténtica revolución.

La noche de su muerte y la versión oficial

El 5 de noviembre de 2016, Cristina ingresó de urgencia en el Hospital La Paz de Madrid tras ser hallada inconsciente en su casa del Parque del Oeste, con múltiples heridas y un fuerte golpe en la cabeza. La versión oficial confirmó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y diversas contusiones. Permaneció en coma inducido y se enfrentó a una operación de urgencia.

Cuatro días después, el 9 de noviembre, falleció a los 52 años. La autopsia señaló un "traumatismo craneoencefálico severo" y no se apreció indicios concluyentes de participación criminal, lo que llevó a archivar el caso. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el suceso nunca convencieron a todos.

Las incógnitas

A lo largo de estos nueve años, familiares, amigos y parte de su entorno han insistido en que no todas las preguntas quedaron esclarecidas.

Aunque la investigación avaló la hipótesis de una caída accidental, personas cercanas a Cristina siempre consideraron incoherente el conjunto de heridas que presentaba. Valeria Vegas y la familia señalaron públicamente que la disposición de los golpes no se correspondía, a su juicio, con una caída.

Nunca se ha podido determinar con exactitud qué estaba haciendo Cristina en su domicilio en el momento en que sufrió el golpe. Según se conoció entonces, la casa estaba desordenada, pero no se hallaron pruebas fehacientes de agresión, lo que alimentó distintas hipótesis.

En las semanas previas, La Veneno se encontraba en una difícil situación. Había aparecido en televisión, había hablado de problemas personales y mencionaba sentirse observada.

La policía concluyó que nadie más estaba en el domicilio, pero la familia siempre mantuvo dudas al respecto. No se encontraron rastros ni indicios directos de participación externa, por lo que la investigación no avanzó en esta línea. En las primeras fases de la investigación se manejó también la hipótesis del suicidio, pero la familia lo rechazó desde un principio.

Pese a que judicialmente el caso está archivado desde 2017, mediáticamente y a nivel social nunca ha dejado de generar interés. La publicación de sus memorias y la serie impulsaron de nuevo el debate sobre las circunstancias de su muerte.

Nueve años después, el aniversario de su muerte todavía se recuerda en redes sociales, en actos y en homenajes organizados por fans y colectivos.