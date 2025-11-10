Celia Molina 10 NOV 2025 - 14:59h.

En los últimos cinco meses, el torero ha pasado la noche en el calabozo por resistencia a la autoridad y ha tenido un accidente

Cayetano Rivera Ordóñez sufre un accidente de tráfico: su coche se estrelló contra una palmera y dio positivo en alcoholemia

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, registraron anoche un accidente de tráfico que tuvo que lugar en una rotonda de la localidad y que provocó la caída de varias palmeras. La policía confirmó posteriormente que el vehículo siniestrado pertenecía al torero Cayetano Rivera Ordoñez, quien se habría estrellado directamente contra la arboleda, dejando su furgoneta prácticamente siniestra.

Según ha informado el programa 'Vamos a ver', el diestro, tras salvar su vida gracias a la activación de los air bag, salió del coche y su dirigió hacia su casa a pie. La policía, al ser alertada por los vecinos, que fueron testigos del momento, se dirigió a la rotonda, comprobando que el vehículo estaba vacío. Al identificar a su dueño a través de la matrícula, se dirigieron a la vivienda del torero, que estaba allí, con "signos visibles" de haber ingerido alcohol.

Su pelea con un empleado de una franquicia de comida

Presuntamente, Cayetano se habría negado o resistido a hacerse una prueba de alcoholemia que, según ha trascendido en la prensa, habría dado positivo. Una resistencia a la autoridad acorde con el incidente que el hijo de Carmina Ordóñez protagonizó el pasado verano en una restaurante de comida rápida. En base al atestado, el torero inició el pasado 30 junio una discusión con un empleado del restaurante por no disponer del ticket con el que debía recoger su pedido.

Al ponerse "nervioso y desafiante", los encargados del local decidieron llamar a la policía, cuyos agentes encontraron a Cayetano "golpeando la ventanilla de venta e intentando introducir la cabeza de manera agresiva". Después, fue detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad, si bien él dejó claro en un comunicado posterior que nunca "forcejeó" con los agentes. Tras pasar una noche en el calabozo, algo impensable para los que siempre han alabado la elegancia innata del torero, éste presentó una denuncia contra la policía por detención ilegal.

Su coche se estrella contra dos palmeras en Sevilla

Ahora que acababa de iniciar la que será su última temporada en las plazas de toros, Cayetano vuelve a tener una mancha en su expediente cívico. La parte frontal de su coche, declarado siniestro total, ha quedado absolutamente destrozada por el fuerte golpe que se dio contra dos palmeras, que cayeron al suelo de forma inmediata. Afortunadamente, no había nadie cerca, pues todavía era una hora prudente de la noche cuando tuvo el accidente.

De confirmarse que sobrepasaba las tasas permitidas de alcohol, el hijo de Paquirri habría cometido un delito, agravado por haberse marchado - presuntamente - del lugar del accidente. Un comportamiento que no encaja demasiado bien con la actitud conciliadora y de respeto que el torero ha mantenido siempre con respecto a sus conflictos familiares, bien conocidos por su público, pues, a lo largo de su vida, apenas se ha pronunciado sobre las polémicas protagonizadas por su hermano, Kiko Rivera, o por la segunda esposa de su padre, Isabel Pantoja. Supuestamente, Rivera Ordóñez se ha presentado ya en el juzgado de Alcalá de Guadaíra para dar explicaciones de lo ocurrido con su vehículo, sin necesidad de que haya sido detenido de nuevo.