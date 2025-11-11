Rocío Molina 11 NOV 2025 - 17:50h.

La presentadora de Informativos Telecinco comparte fotos de su álbum de bodas y sorprende con su original look nupcial

La presentadora Arancha Morales se casa con su pareja Jorge Marrón: "Sin ti todo tendría mucho menos sentido"

Arancha Morales ha confiado en Silvia Fernández a la hora de diseñar su sofisticado look nupcial para su enlace con Jorge Marrón. Días después de darse el 'sí, quiero', la presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco ha compartido imágenes de su álbum privado de boda donde la periodista ha mostrado instantes de la celebración y el sofisticado mono de novia con el que acaparó todas las miradas.

Alejándose del convencional vestido de novia, la presentadora de Informativos Telecinco ha escogido un moderno y atrevido mono, una pieza que cada vez cobra más fuerza en los enlaces matrimoniales y por la que Arancha se decantó para derrochar estilo y elegancia.

La periodista que compartía hace unos días su "primera parte" de su boda con Jorge Marrón aparecía en el interior del coche junto a su recién estrenado marido y su hijo Gael después de darse el 'sí, quiero'. Para conocer más acerca de su enlace ha habido que esperar hasta la "segunda parte" en la que la presentadora ha mostrado desde detalles de la celebración hasta su look nupcial al completo.

La suyo es una apuesta invernal de mono largo. A medio camino entre un diseño clásico y el traje de sastre, el look de novia de Arancha Morales representa muy bien la personalidad de la periodista. Con manga abullonada de 3/4 y un gran lazo en torno al cuello, que se convierte en protagonista absoluto y en un diseño libre que encaja en todo tipo de eventos.

Este look lo ha completado la periodista con un peinado de coleta a modo de semirrecogido con pelos sueltos y su característico flequillo con el que Arancha Morales ha podido lucir sus pendientes de perlas. Y no son los únicos detalles que han conocido los seguidores a través de sus fotos. En su álbum también ha mostrado detalles como su ramo de novia, las alianzas de Tiffany & Co y sus zapatos de salón blancos.

Personalidad, libertad y autenticidad son las bases que han movido a Arancha Morales para confiar en Silvia Fernández su look de novia, dejando a la vista un mono con el que la periodista ha conectado perfectamente consigo misma, tal como indican desde el atelier de lo que buscan en cada uno de sus diseños.

Los looks de Jorge Marrón y su hijo Gael

Conjuntados perfectamente con la flamante novia se puede ver a Jorge Marrón también de chaqueta blanca contrastando con sus deportivas rojas y a Gael, el hijo de ambos, que lucía pajarita roja y americana blanca como la de su padre.