La emoción de Arancha Morales al confirmar su boda en Informativos Telecinco: "Mañana volveré como una señora casada"

"Just married". Así lo ha anunciado en redes sociales Arancha Morales, presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco, que ya ha dado el 'sí, quiero' a su pareja Jorge Marrón, colaborador de televisión. "Sencillo, pero sentido, como somos nosotros", ha confesado.

La periodista ha querido aprovechar la publicación para mostrar su agradecimiento: "Gracias a nuestras familias, por estar siempre. Gracias a todos, por vuestros mensajes y buenos deseos. Gracias a mis compis de El Matinal, por su complicidad y cariño".

"Gracias a mi amor por nuestro bebé precioso", reconoce Morales

Arancha Morales ha querido darle las gracias también a su marido: "Gracias a mi amor @jorgemarronmartin por nuestro bebé precioso y por llenar nuestras vidas de alegría. Sin ti todo tendría mucho menos sentido". En su emotivo carrusel compartido en redes sociales, la presentadora ha incluido unos instantes que vivió junto a Bricio Segovia, copresentador de la edición matinal de Informativos.

Segovia bromeó en directo sobre este día tan especial para ella: "Un martes en el que suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera". Ambos mantienen una buena relación y cariño. Morales, con una amplia sonrisa, confirmó la noticia en ese momento: "Mañana volveré como una señora casada".

La pareja felizmente casada tiene un niño de dos años, Gael. En 2023, compartieron una imagen del bebé junto a una descripción que muestra el cariño con el que lo recibieron: "Nuestra pequeña gran revolución". La periodista no ha dudado en compartir orgullosa algunos de los momentos más especiales del pequeño Gael: desde su primera clase de natación hasta pequeños momentos familiares.

Morales, una de las presentadoras estrella de Informativos Telecinco

Arancha Morales es una de las presentadoras estrella de Informativos Telecinco. La periodista lleva desde el año 2006 en la cadena, cuando redactaba y locutaba las piezas que se incluían en las distintas ediciones de informativos. Hasta que en 2012 realizó su debut ante las cámaras.

En la actualidad, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, presentando junto a Bricio Segovia la edición matinal de lunes a viernes.