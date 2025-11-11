‘El tiempo justo’ consigue en exclusiva las primeras declaraciones del nieto del monarca, que se muestra amable y cercano con el equipo del programa

Miguel Frigenti desvela en 'El tiempo justo' lo que realmente opinan los amigos de Froilán de Miri Pérez-Cabrero

‘El tiempo justo’ ha logrado una exclusiva muy especial: las primeras palabras de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón tras el anuncio de las memorias de su abuelo, el rey emérito Don Juan Carlos I.

El equipo del programa, encabezado por el reportero Álex Álvarez, consiguió hablar con el nieto del monarca en el aeropuerto, donde sorprendió por su tono tranquilo y su actitud abierta con los periodistas.

“¿Está contento tu abuelo con la publicación de sus memorias?”, le preguntaba Álvarez. “Eso no lo sé”, respondía Froilán, prudente pero sonriente, antes de reconocer que los elogios de su abuelo “siempre son bonitos y agradables”.

Durante la breve conversación, Froilán mostró una imagen mucho más relajada y conciliadora que en otras ocasiones. Al ser preguntado por las palabras que el emérito le dedica en sus memorias, aseguró que mantiene con él una relación cercana:

“Nos ayudamos mutuamente, como cualquier familiar. Eso pasa en todas las familias”, señaló con naturalidad.

Además, el joven confirmó que había pasado unos días con Don Juan Carlos en Sanxenxo, aunque evitó entrar en detalles sobre su estancia o las regatas del monarca: “Me estás viendo aquí, ¿no?”, bromeó al ser preguntado por si le hubiera gustado quedarse más tiempo en Galicia.

El reportero Álex Álvarez detalla el encuentro en plató

Tras emitir las imágenes, Álex Álvarez explicó en directo cómo fue el encuentro con Froilán, destacando su trato cordial y su cambio de actitud respecto a otras apariciones públicas:

“Nos atendió con mucho cariño. Viajamos con él desde Vigo hasta Madrid, en clase turista, como cualquier ciudadano más. Fue amable, educado y no se escondió en ningún momento”, relató el periodista.

El reportero también subrayó que Froilán “no rehuyó las preguntas, simplemente se limitó a no comentar cuestiones familiares”, algo que en el plató Joaquín Prat valoró como un gesto de madurez.