El padre de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ y los colaboradores de ‘El tiempo justo’ opinan sobre Albalá y Froilán

La peculiar buhardilla en la que Miri Pérez-Cabrero vive en Madrid: de estilo ibicenco y con balcón

Compartir







La parte dedicada a realities de ‘El tiempo justo’ tuvo como protagonista a Miri Pérez-Cabrero. Miguel Frigenti aseguró que, aunque a Froilán le “cae muy bien” la actual participante de ‘Supervivientes All Stars’, su grupo más cercano “ya no la soporta”.

“Han tenido algo, sí, pero los amigos de Froilán la tachan de pesada, de intensa y no les gusta la relación que hay entre ambos. A mí me encanta Miri, pero lo que me cuentan es que no quieren ni oír hablar de ella”, reveló el colaborador, dejando helado al público.

El padre de Miri sale en su defensa

La tensión aumentó porque en el plató se encontraba el padre de Miri, que no dudó en intervenir para frenar el debate: “No ridiculicéis a mi hija, por favor. Ella dice la verdad: son amigos, se lo han pasado bien en un grupo de amigos, nada más. No hay ninguna relación más allá de eso”.

Molesto con los comentarios añadió: “Lo que se ve en televisión son juegos que le propone el programa, no significa nada fuera. Estoy convencido de que muchas veces lo pasa fatal cuando se apagan las cámaras”.

El perfil de Miri en ‘Supervivientes All Stars’, a debate

Los colaboradores coincidieron en que Miri está siendo una de las grandes revelaciones del concurso. “Está fuerte, muy fuerte. Es una concursante súper completa”, apuntó el propio Frigenti. “Es una mujer para quitarse el sombrero, no necesita esas tonterías”.

Miguel Frigenti, pese a matizar la visión de los amigos de Froilán, también reconoció que la catalana está jugando bien sus cartas: “Ha entrado en los juegos, pero lo ha hecho con habilidad. Está demostrando que tiene mucho más que ofrecer”.