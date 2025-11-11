Alexia Rivas desvela las primeras palabras de Isa P. al conocer las declaraciones de su hermano

Kiko Rivera se sincera sobre su nula relación con su hermana Isa Pi y le pide perdón: "La extraño"

El pasado 7 de noviembre vimos en ‘¡De viernes!’ la entrevista de Kiko Rivera en la que el cantante habló de la relación con su hermana. Isa P. ha escuchado las palabras de su hermano en el programa y Luis Pliego ha desvelado en ‘El tiempo justo’ qué imágenes publicarán mañana las revistas. Según cuenta, en esta secuencia de fotografías se puede ver a una Isa P. rota y completamente desconsolada tras conocer las palabras de Kiko Rivera sobre su relación y a su marido, Asraf Beno, apoyándola.

Las imágenes de la reacción de Isa P. se hicieron el pasado lunes 10 de noviembre en Valencia, durante una pausa de la grabación de un programa en el que está participando la hija de Isabel Pantoja. “Ella tuvo que parar la grabación porque no podía seguir”, explicaba Luis Pliego.

Según el colaborador de ‘El tiempo justo’, el entorno de Isa P. afirma que la cantante no ha visto todavía la entrevista de su hermano, pero sí conoce su contenido: “No ha visto la entrevista, pero se la han transcrito y la ha leído”, contaba Luis. Además, según sus informaciones, las intenciones de Isa P. no son dar un paso adelante o perdonar a Kiko Rivera.

“Necesito estar tranquila para ver la entrevista”

Por su parte, Alexia Rivas ha hablado en exclusiva con Isa P. tras la entrevista de Kiko Rivera y le ha trasladado un mensaje que la colaboradora ha compartido: “No he visto la entrevista completa porque necesito estar tranquila para verla. Estoy trabajando muchísimas horas y a mi me afecta”, reconocía la hija de Isabel Pantoja.

Además, Alexia ha explicado que ve a Isa “abierta a tener una conversación con su hermano” y sentarse con él para perdonarle si Kiko Rivera sigue por esta línea del arrepentimiento.