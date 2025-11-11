Joaquín Moeckel se muestra indignado al saber que el informe policial asegura que su cliente se negó a realizarse la prueba de alcoholemia y carga contra la filtración del documento

Exclusiva | Cayetano Rivera no se dio a la fuga tras su accidente: la imagen que atestigua su asombro en el lugar de los hechos

El abogado Joaquín Moeckel, representante legal de Cayetano Rivera, conectó en directo con ‘El tiempo justo’ para responder a las informaciones surgidas tras el accidente de tráfico que sufrió el torero en Alcalá de Guadaíra.

La tensión fue evidente desde el inicio de la entrevista, en la que el letrado expresó su enfado al conocer en directo el contenido del atestado policial, que sostiene que Rivera se negó en reiteradas ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia.

“Estoy desde las ocho de la ma�ñana explicando lo mismo. Y ya cansa”, comenzó Moeckel, visiblemente molesto. “Pero lo que me parece de vergüenza es que ustedes sepan del atestado más que yo, que soy el abogado del implicado”.

“Esto es un escándalo”

El abogado no ocultó su indignación ante la filtración del informe policial y los comunicados del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a los que calificó de improcedentes y contrarios a la ley:

“Que un ayuntamiento haga de portavoz de la policía local, dando datos personales de un ciudadano, me parece un escándalo. Estamos hablando de información sensible. No es serio que se difunda un atestado a los medios antes de que lo conozca la defensa”.

La polémica prueba de alcoholemia

Moeckel criticó además que algunos medios publicaran que Cayetano había dado positivo en alcohol sin que se realizara la prueba: “Eso no se puede decir, porque no hay prueba de alcohol. Es una mentira y hacer noticia de una mentira es gravísimo”.

Durante su intervención, el abogado también puso en duda la interpretación policial de los supuestos síntomas de embriaguez del torero, restándoles validez como indicio legal:

“En los atestados se habla de ojos brillosos, habla pastosa, olor a alcohol... Eso lo llamamos la quiniela. Pero el olor a alcohol no significa que uno esté borracho. Una persona puede oler a alcohol por tomarse una cerveza o por estar nerviosa después de un accidente”.

Para concluir, Moeckel pidió respeto por la presunción de inocencia de su cliente y recordó que serán los tribunales quienes determinen lo sucedido: “No se trata de decir quién tiene razón, si la policía o yo. En España hay jueces y tribunales para eso. Ellos dirán si se produjo un delito o no. Pero hasta entonces, que nadie pontifique”.