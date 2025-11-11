Celia Molina 11 NOV 2025 - 12:30h.

El exmarido de la Infanta Cristina ha celebrado el exitoso debut de su hijo, Pablo, en la Selección Española de Balonmano

Pablo Urdangarín se sincera sobre la influencia de su padre en su carrera en el balonmano: "Le considero mi referente máximo"

El 30 de octubre de 2025 es y será siempre una fecha marcada en la carrera profesional de Pablo Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Fue el día en el que, tras muchos años de trabajo y entrenamiento, el joven de 24 años debutó como lateral zurdo de los Hispanos, nombre que se le da a los jugadores masculinos de la Selección Española de Balonmano. Pablo salió al terreno de juego en el partido amistoso contra la selección de Suecia en el Saab Arena, en la ciudad sueca de Linköping, viviendo su primera y flamante victoria por 30-34.

En la entrevista que dio después del encuentro, el sobrino de Felipe VI reconoció que lo había "disfrutado al máximo" y que sus compañeros le habían ayudado mucho a "jugar cómodo y tranquilo". Y quien también disfrutó plenamente este importante hito en la carrera de Pablo fue su padre, Iñaki, que le ha dedicado una emotiva carta para de mostrarle lo orgulloso que está de él.

"Como padre, no os imagináis el orgullo que siento"

Para el exmarido de la Infanta Cristina es todo un honor que su segundo hijo haya seguido sus pasos, pues él fue un reconocido jugador de balonmano desde el año 1986 hasta el 2000.Por eso, a través de la revista Vanitatis, le ha dedicado un sentido texto a su hijo, que comienza así: "Como padre, no os imagináis el orgullo que siento. Confieso que he llorado de emoción y gratitud al ver llegar este momento", ha dicho, con respecto al instante en el que su hijo debutó como un Hispano.

A la vez, Iñaki ha señalado lo mucho que ha tenido que pelear Pablo para llegar hasta donde ha llegado, pues, como exjugador y campeón de balonmano, sabe que tener un buen apellido "no sirve" para abrirse camino en el deporte. "Pablo vivió en países con poco nivel de balonmano en momentos clave, emigró a Alemania para poner a prueba su talento y su futuro, y cuando llegó a Francia apareció el COVID, obligándole a volver", ha dicho, sobre las dificultades que ha pasado su hijo a lo largo de su carrera.

"Hoya Pablo le llega la oportunidad de ser Hispano y la vivimos con una emoción inmensa Cordon Press

Por eso, ha recalcado que “su explosión ha sido fruto de su resiliencia, paciencia y confianza en el proceso”. "Hoy le llega la oportunidad de ser Hispano, y la vivimos con una emoción inmensa”, concluye Urdangarin, citando una frase de su hijo: “Esto no es un premio, es una oportunidad para seguir creciendo y evolucionando como persona y como jugador”.

La carta es una demostración de la buena relación que Iñaki mantiene con sus hijos, a pesar de haberse separado de la Infanta Cristina y de su polémico paso por la cárcel. En marzo de 2022, obtuvo el tercer grado y, por lo tanto, la libertad condicional tras haber cumplido los dos tercios de su condena por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias en el marco del caso Nóos. Desde entonces, el exjugador de balonmano lleva una vida tranquila como miembro de un bufete de abogados de Vitoria y, en su tiempo libre, como ha quedado constatado, estrecha los lazos con su familia.