De la hoguera a formar una familia: todas las parejas de 'La isla de las tentaciones' que han tenido hijos

MadridParticipar en ‘La isla de las tentaciones’ no tiene por qué ser sinónimo de ruptura, ha habido parejas que han sabido resistirse a la tentación y salir reforzados de la dura experiencia que supone el programa. Una de esas parejas es la formada por Hugo Pérez y Lara Tronti, quienes supieron marcharse juntos, alejarse de los medios y formar una familia junto a su manada de perros y su hijo Nico.

La pareja de influencers vive en Galicia, donde disfrutan de la naturaleza, de su vida en familia alejados de platós, debates y colaboraciones televisivas. Sí están muy presentes en redes sociales, pues su paso por el programa les permitió consolidarse como creadores de contenido y figuras importantes de un estilo de vida real.

Uno de los puntos de inflexión de la pareja fue la llegada de su hijo Nico a principios del 2024. Un niño muy esperado que les volvía a poner los pies en la tierra y valorar lo importante de la vida. Junto sus dos perras disfrutan de los pequeños placeres de la vida. Además, tanto por trabajo como por placer tienen la oportunidad de viajar a menudo, otras de sus pasiones.

Una relación fortalecida

Lara Tronti y Hugo Pérez entraron a la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, como todas, para poner a prueba su relación de pareja. Por separado se enfrentaron a hogueras, convivencia con tentadores e imágenes dolorosas para aumentar la confianza mutua. La pareja salió junta del programa, él aseguró que Lara era la mujer de su vida y ella apostó por su relación.

Que salieran de la isla justo no fue sinónimo de que lo tuvieran fácil, pues a sus espaldas seguía una historia de amor llena de rupturas y reconciliaciones, no obstante, con el paso del tiempo fueron demostrando que su paso por ‘LIDLT’, de hizo reforzar si vínculo como pareja y ver la vida junto de otra manera.

Lara Tronti y Hugo Pérez, exconcursantes de ‘LIDLT’ tomaron la decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a apariciones en programas de televisión tradicionales. No buscaron protagonismo en platós, debates, colaboraciones televisivas, se centraron en consolidarse como influencers, creadores de contenido en redes sociales y en su relación, llegando incluso a pensar en dar un paso más en su relación y darse el ‘sí, quiero’, algo que hasta el momento está en “standby”.

Estilo de vida viralizado

La pareja de influencers cambiaba los platós de televisión por las redes sociales y un estilo de vida muy natural que ha enganchado a su audiencia. Desde Galicia, han sabido sacarle partido a las redes sociales con su marca personal en la que predominan los viajes, las escapadas, la vida familia, la naturaleza, los animales y la “vanlife”. Además mantienen el valor simbólico de haber seguido juntos tras el reality.

En 2021, la pareja se lanzó al mundo del emprendimiento lanzando su propia marca de ropa online bajo el nombre de “Sol por Vibes” que reflejaba su estilo de vida la perfección.

Nico: el primer hijo de la pareja

La pareja de influencer ampliaba la familia a principios de 2024 con la llegada de su primer hijo. Nico llegaba al mundo el 21 de enero de 2024 en Pontevedra. Lara Tronti y Hugo Pérez anunciaban la llegada de su pequeño en redes sociales así: “Estamos tan tan felices, ha salido todo genial, esto es una maravilla, adaptándonos y disfrutándolo. Con ganas de llegar a casa y presentarlo a nuestras pequeñas. Gracias por tantos mensajes de preocupación. Os queremos.”

La llegada de Nico también les ha reforzado como pareja y su vida tranquila en familiar en la que los suyos son lo primero. La pareja celebraba este verano el bautizo del pequeño, un día marcado en el calendario como “muy especial.

Muy gallegos y amantes de los animales

Desde que terminaron el reality, Lara Tronti y Hugo Pérez se instalaban en Galicia, en Bueu, un pueblo en el que el mar y la naturaleza están muy presentes. Sus perras Nala y Roma también forman parte de su familia.

Hugo Pérez siente pasión por las furgonetas camperizadas, la vida en la carretera, la libertad de movimiento y despertarse en plena naturaleza, algo que le está inculcando a su hijo desde pequeño.

Los viajes tanto por trabajo como por placer son un “must” en sus redes sociales, así como un estilo de vida tranquilo y familiar.