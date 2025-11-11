Lorena Romera 11 NOV 2025 - 10:39h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' pide perdón a su hija y comunica la decisión que ha tomado

Maite Galdeano reaparece en televisión tras sus polémicas publicaciones sobre Sofía Suescun

Compartir







Maite Galdeano se arrepiente de los descalificativos que le ha dedicado a su hija. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha publicado nuevos vídeos a través de su perfil de Instagram, aprovechando para mandar un mensaje a Sofía Suescun y anunciando la drástica decisión que se ha visto obligada a tomar.

La de Pamplona, de 56 años, compartía unos stories en los que arremetía contra su hija físicamente. Después de decir que tiene "ojos de demonio" y sugerir que necesita "un exorcismo", la que fuera también participante de otros realities de la casa como 'Pesadilla en el Paraíso' comentaba que la ve desmejorada físicamente.

"¿Qué cuerpo escombro se le ha puesto? Unos brazos de gorda... Una cara horrible...", expresaba la exconcursante de 'GH 16'. Unas palabras de las que ahora dice arrepentirse. A través de su perfil de Instagram, la madre de Sofía Suescun se ha disculpado por estos descalificativos, explicando cómo se encuentra después de este estallido por el que tantísimo se le ha estado criticando en los últimos días.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Maite Galdeano asegura que está "echa polvo", que le duele "hasta el pelo", y que esos insultos son producto de haberse dejado llevar por su enfado. "Me piqué, me enraicé después de ver el comentario que mi hija hizo sobre mí", señala, refiriéndose a un storie de la influencer, que resposteaba una imagen en la que se leía el siguiente texto: "La hija que tuvo que alejarse de mamá para poder sobrevivir emocionalmente".

"Estoy arrepentida, pido perdón"

Un post que publicaba después de esos primeros ataques de su madre en relación al exorcismo. "Con todo lo que yo la he querido... Me salió desde la rabia poner este tipo de stories. Estoy arrepentida, pido perdón. Yo a mi hija nunca le haría daño, jamás. Ni con comentarios ni con nada. Es mi hija, siempre la he protegido y seguiré haciéndolo. Así que, pues nada, a esperar como un perro fiel", se ha lamentado la 'elegida de Dios', como ella misma se autoproclama.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Maite Galdeano asegura que no es más que "una madre llena de dolor, que no puede gestionar el comportamiento de su hija" y que "no habría que aplaudir tanto su actitud porque es aplaudir el abandono de las madres". A todo este arrepentimiento se le suman "un montón de dolencias que se triplican". "Me siento muy chunga", señala, refiriéndose a su salud.

El mensaje de Maite Galdeano a Sofía Suescun

Tras esta disculpa, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' le ha mandado un mensaje a su hija. "Sofía, hija mía, te pido perdón de corazón de las tonterías que pude decir ayer... Sabes cómo soy de explosiva, pero para nada lo siento. Eres la chica más maravillosa del mundo. Eres guapísima e inteligentísima. No me gusta esta situación, ponte en mis zapatos. Es un tiempo perdido", le ha dicho.

"Sabes cómo soy de explosiva, pero para nada lo siento"

La decisión de la exconcursante de 'Gran Hermano'

Un vídeo en el que también ha advertido a su hija sobre su salud, haciéndole responsable de posibles diagnósticos: "Los pensamientos malos solamente llevan al deterioro y a crear una enfermedad de esas chungas y malas". Además de este perdón público, Maite Galdeano ha comunicado la drástica decisión que ha tomado tras el revuelo mediático generado por sus palabras:

"He borrado los stories que peor he visto que estaban y se acabó, no voy a volver a hablar más de ella. Que el universo haga lo que tenga que hacer. Todo llega, confío... Confío en Dios y en las fuerzas".