Rocío Molina 27 OCT 2025 - 19:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha compartido un mensaje directo y tirado de carrete tras las críticas hacia su cuerpo

Sofía Suescun reflexiona sobre la dieta y filosofía que comparte con Cristiano Ronaldo

No es la primera vez que Sofía Suescun alza la voz contra las críticas hacia su físico. Pero sí que esta vez la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha respondido tirando de ironía y sin alterarse demasiado. La novia de Kiko Jiménez no ha querido quedarse al margen tras recibir unos comentarios en los que juzgan su apariencia y su "exceso de gimnasio".

La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' tiene acostumbrados a sus millones de usuarios a compartir sus rutinas de ejercicios en el impresionante gimnasio que ella y Kiko han montado en su casa. Tampoco es ajeno a los usuarios el espíritu competitivo y lo exigente que es la influencer con los retos deportivos y las pruebas físicas.

A la hija de Maite Galdeano le gusta cuidarse y que la cuide Kiko Jiménez con las recetas ricas y saludables que prepara. Y, aunque Sofía Suescun sabe que por ser un personaje público y que comparte aspectos de su vida por redes sociales que van a hablar de ella, tiene claro que hay críticas que duelen más que otras y contra las que se rebela. Como ha hecho ahora.

A partir de las últimas fotografías que ha compartido de la fiesta de cumpleaños de Dulceida con temática de hadas, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha sido juzgada por su físico. "Creo que te estás pasando con el gimnasio. Se te ve gorda y con un culazo que no te pega. Qué asco", son las palabras que han hecho saltar a Sofía Suescun.

Lejos de escribir un texto largo para hacer la réplica o de enzarzarse en una discusión en la que sabe que no lleva a nada, Sofía Suescun se ha limitado a dar una firme respuesta poniendo un "viva mi culazo" y demostrar lo orgullosa que está de él compartiendo fotos en los que posa de espaldas.

Bien sea entrenando o enfundada en un ajustadísimo vestido, la influencer ha presumido de esta curva que tanto trabaja, así como de su musculada figura. Cansada de esos mensajes o de que alguien mande ese tipo de palabras a otro criticando su cuerpo, la ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' les ha dado más fotografías para que los haters sigan hablando.

La experiencia le ha hecho a Sofía Suescun tomarse este tipo de críticas con filosofía, con humor y, en esta ocasión, lo ha hecho tirando de carrete y presumiendo de "culazo" firme, torneado y muy trabajado en su gimnasio.