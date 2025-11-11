Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' ha hablado de su historia de amor con Suso Álvarez en 'Gran Hermano'

Sofía Suescun saltó a la fama a los 19 años, cuando era una estudiante de Psicología que llegaba desde Pamplona a la casa más famosa de la televisión, la de 'Gran Hermano', acompañada por su madre, Maite Galdeano. Allí mantuvo un romance con Suso Álvarez, que ahora ha recordado en un podcast, rememorando también su enemistad con Raquel Lozano.

Tanto Sofía como Raquel se fijaron en el que ahora es el prometido de Marieta, que primero tuvo un romance con la navarra y luego inició una relación, que tampoco cuajó, con la extremeña. La ahora novia de Kiko Jiménez lo pasó mal cuando el catalán puso fin a su relación de la que ha hablado en el podcast de Dogfy Diet.

La ganadora de 'Supervivientes 2018' ha explicado que no hubo "nada" que le molestase en la convivencia con sus compañeros de edición porque considera que tiene "mucha capacidad de adaptación", por lo que su principal reto fue superar su ruptura con Suso: "Me enamoré en la casa de 'Gran Hermano' y yo creo que eso fue lo que más me marcó".

"También es que estaba otra chica que le gustaba al chico que a mí me gustaba [...] Se me centró ahí la atención, entonces yo estaba a lo mío, en mis mariposas y en mi mundo, todo lo demás de la convivencia no me afectaba", ha añadido la influencer, sin mencionar en ningún momento los nombres de Suso y Raquel, pero sin ocultar que el triángulo de amor y desamor que protagonizaron fue lo que más marcó su experiencia en el reality de convivencia más famoso de la televisión que ahora vive su vigésima edición de anónimos en Telecinco.

La hermana de Cristian Suescun ha asegurado que está convencida de que su experiencia hubiera sido muy diferente si no se hubiera enamorado de Suso, pero que prefiere no pensar en esa posibilidad porque no puede hacer nada para cambiar lo que vivió: "No hubiera estado mal tener una edición sola, pero si las cosas se dieron así ya está, no hay que darle vueltas, quedarse pensando en '¿y si...?' es lo peor que puedes hacer".