Celia Molina 12 NOV 2025 - 10:45h.

Tras trece años de relación sentimental, esta fructífera pareja de actores y directores ha decidido vivir por separado

Los Javis se separan tras 13 años de relación sentimental

No es casualidad que la ruptura de Javier Calvo (de 34 años) y Javier Ambrossi (de 40 años), artísticamente conocidos como Los Javis, haya trascendido justo después de que ambos terminaran el rodaje de 'La Bola Negra', la que, según ellos mismos, se convertirá en "la película de sus vidas". La cinta está inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca y narra la historia de tres personajes homosexuales en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017; y aunque, en el set, los dos han permanecido tan unidos como siempre, todo apunta a a que su ruptura como pareja sentimental se produjo hace ya varios meses.

La noticia fue confirmada por el diario 'El País' el pasado 11 de noviembre, tras la aparición de Javier Calvo en solitario en un conocido programa de televisión. Acostumbrados a verles siempre juntos - con el mismo nombre y hasta vestidos iguales - sus fans acrecentaron los rumores de su posible separación, que hoy han terminado de materializarse. A pesar de haberse mudado a una gran mansión en una exclusiva zona de Madrid (Pozuelo) hace apenas un año, la prensa ha dado detalles de cómo ha sido su silenciosa y progresiva ruptura.

De viaje, sí, pero con habitaciones separadas

Según la revista 'Hola', Los Javis acudieron juntos a la última edición del Primavera Sound, celebrada en el pasado mes de junio en Barcelona, donde ya "se alojaron en habitaciones distintas". De hecho, parece que Javier Ambrossi habría abandonado ya la gran casa que diseñó hasta el más mínimo detalle junto a su novio, Calvo, - su mansión cuenta con una discoteca, una sala de cine y una biblioteca gigante que mostraron en las revistas - y que habría vuelto a vivir en el piso del barrio de Malasaña donde ambos fueron "tan felices". Por tanto, se habría roto aquel sueño que los dos tenían de vivir en una gran casa en la que siempre "pareciera vacaciones", llena de árboles y jardines que le añadieran a sus vidas, aún más, una sensación de libertad.

Ambos mantendrán los compromisos profesionales que tienen en común, continuando con su colaboración creativa Cordon Press

Su última aparición pública fue a principios del mes de octubre, en el concierto de Guitarrica, participante de su última película. En este intervalo de tiempo, en sus redes sociales también ha habido extraños movimientos , pues Ambrossi decidió borrar su cuenta de Instagram y Calvo, que sí la mantiene, hacía ya tiempo que no publicaba fotos junto a su inseparable y mimética pareja. A pesar de su diferencia de edad y, tras un primer beso que tuvo lugar en la adolescencia, Los Javis han protagonizado uno de los romances más sólidos del panorama nacional.

Su ruptura, sin embargo, no ha alterado en absoluto su agenda de trabajo y su gran profesionalidad ha quedado constatada por su capacidad para seguir adelante con el proyecto que tenían entre manos y que implicaba a actrices internaciones de renombre como Glenn Close o Penélope Cruz. Fuentes muy cercanas a ellos han asegurado que "mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando con su colaboración creativa y manteniendo su unión en los futuro proyectos profesionales que tienen en marcha y en aquellos que llegarán", de lo que su deduce que ambos se han separado en los mejores términos posibles.