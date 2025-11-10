Celia Molina 10 NOV 2025 - 13:16h.

El actor y su hijo adoptivo, Christopher Brosnan, han sido vistos paseando juntos por las calles del famoso barrio Notting Hill

El posado más familiar del actor Pierce Brosnan: presume de hijos en una playa de Santa Mónica

En el año 2005, Pierce Brosnan habló públicamente del distanciamiento de su hijo adoptivo, Christopher. El actor le adoptó, junto a su hermana Charlotte, tras la muerte de Dermot Harris en 1986, el primer marido de Cassandra Harris, la madre biológica de Christopher. Tristemente, ella falleció en 1991 tras una larga batalla contra el cáncer de ovarios, un trágico destino que también correría Charlotte unos años más tarde.

Perseguido por el dolor, Christopher cayó en el consumo de las drogas, tal y como expresó Brosnan en la revista Playboy hace casi 20 años: "Christopher está muy perdido, sorprendentemente. Sé dónde está, pero está teniendo una vida muy dura. Sólo puedo tener mucha fe y creer que se recuperará. Ha puesto a prueba a todos en esta familia, pero a nadie más que a sí mismo. Sabe cómo salir. Sólo que no quiere", declaró. Más tarde, aparecieron unas fotografías de Christopher en las que se apreciaba su delgadez y su preocupante deterioro físico.

"Parece que han dejado sus problemas atrás"

Por eso, han sorprendido tanto las últimas imágenes en las que han sido captados juntos, paseando por el famoso barrio londinense de Notting Hill. A sus 52 años, Christopher presenta muy buen aspecto, luciendo una gabardina larga de color marrón y gafas a juego. Su padre, muy sonriente, charlaba con él y con otro de sus hijos (Dylan), a la salida de un restaurante, de lo que se deduce que todos ellos han recuperado su buena relación.

Una fuente declaró al diario 'The Mirror' que "ambos parecían felices y relajados mientras estaban sentados con Dylan, otro de los hijos de Brosnan" en el nombrado restaurante. "Los problemas de Pierce y Christopher han sido ampliamente documentados. Pero parece que han logrado dejarlos atrás. Fue muy agradable verlos juntos", dijo la misma fuente.

Los problemas con las drogas del hijo adoptivo de Brosnan tenían que ver, concretamente, con el consumo de cocaína y heroína, hasta el punto de que llegó a entrar en coma por una sobredosis de dichas sustancias. Por este motivo, el protagonista de '007: el mañana nunca muere', tomó la dolorosa decisión en el pasado de cortar todo contacto con él: "Es doloroso porque te cierras. Nunca los apartas por completo, pero yo he apartado a Christopher. Tuve que decirle: Vete. Ocúpate de vivir o ocúpate de morir. Rezo por él", dijo también en Playboy.

A la vista de las nuevas fotografías, y de la actitud positiva tanto del padre como del hijo, parece que Christopher habría superado sus adicciones y retomado la relación de cariño con su familia. Aunque el 'Daily Mail' ha tratado de ponerse en contacto con sus representantes, por el momento, el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto.