Los Javis se separan tras 13 años de relación sentimental

Ambos se encuentran en el rodaje de su nueva película ‘La bola negra’

Javier Ambrossi, 41 años, y Javier Calvo, 34 años, han roto su relación sentimental después de 13 años de relación, según informa ‘El País’. Ambos se encuentran en el rodaje de su nueva película ‘La bola negra’. Aunque ya no están juntos, los dos mantendrán sus compromisos profesionales que tienen en común y mantendrán sus futuros proyectos profesionales.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero fuentes cercanas a los actores aseguran que están trabajando muy bien juntos en el proyecto de ‘La bola negra’.

Las sospechas comenzaron el pasado lunes

Las sospechas empezaron este lunes al ver que Javi Calvo estaba solo en la junta de vecinos de ‘La Revuelta’. Según las mismas fuentes, a partir de ahora será más común verlos por separado tras su separación. La pareja -una de las más consolidadas del cine español- terminó de grabar el grueso de su nueva película la semana pasada, cuando se celebró una fiesta con todo el equipo.

Este nuevo proyecto se centrará en la vida y la obra de Federico García Lorca y se estará ambientada en tres épocas de España: 1933, 1937 y 2017.

Los Javis, una de las parejas más consolidadas del cine español

En septiembre de 2017, Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo durante la premiere de 'La llamada' en el cine Capitol de Madrid. El joven actor y productor no lo dudó y le dijo que sí frente a una gran multitud. La pareja de guionistas, directores y productores empezaron a vivir juntos en el año 2012.

Los Javis están detrás de proyectos como 'La Mesías', 'Paquita Salas' o 'Veneno'. También han producido series como 'Cardo', 'Mariliendre', 'Vestidas de azul' y 'Superestar'. En la televisión han sido profesores de Interpretación en 'Operación Triunfo' y han sido jurado en programas como 'Mask Singer' y 'Drag Race España'. El año pasado, la pareja presentó también la gala de los Goya junto a Ana Belén.