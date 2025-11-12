Miguel Salazar Madrid, 12 NOV 2025 - 17:30h.

El periodista Álex Álvarez desvela en 'El tiempo justo' las últimas declaraciones que ha dado el artista gaditano

Andy Morales, ex de Andy y Lucas, se sincera en ‘El tiempo justo’: “Ahora me siento liberado”

Compartir







Lucas González ha salido a desmentir que esté planeando una entrevista en televisión porque, según explica Álex Álvarez -quien ha podido contactar con el artista en plena polémica con Andy-, su principal objetivo ahora es recuperarse de sus "problemas de nariz".

La guerra entre el dúo de temas de éxito como 'Son de amores' o 'Tanto la quería', ya desintegrado, parece ser que continúa con unas nuevas declaraciones que ha dado Lucas a 'El tiempo justo'. "Dice que está dolido con parte del equipo que formaba no solo con él, porque dice que todos le han dejado de lado y se han puesto de parte de Andy", informa el reportero Álex Álvarez en directo.

Lucas, "dolido" aunque reconoce que guarda cierto cariño a Andy

Desde su casa de Yeles, en Toledo, el periodista comparte además que Lucas planea iniciar acciones legales contra Andy por los "60.000 euros que le debe". "Dice que lo va a demandar, que es un sinvergüenza y un 'caradura' y que nunca ha hecho nada por el grupo", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Según la versión de Lucas, existían cismas cuando formaban parte del dueto musical con los productores con los que trabajaban. El gaditano explica que muchas veces recibía "enfados" por parte de estos porque Andy "llegaba tarde a todos los conciertos".

Pese a estas duras palabras de una persona con la que ha crecido, Lucas afloja y reconoce que aún le tiene cariño al artista con el que llenaron estadios. "Dice que aún así le sigo queriendo mucho, son 22 años los que ha estado a mi lado y que nos conocemos desde que somos pequeños", comparte Álvarez. "Para mí siempre va a ser una persona importante y estoy muy dolido", le ha contado Lucas al reportero de Telecinco.