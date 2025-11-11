Las imágenes, publicadas por la revista Diez Minutos, dan la razón a Alexia Rivas y Sandra Aladro, que ya adelantaron la relación en ‘El tiempo justo’

El plató de ‘El tiempo justo’ ha vivido este martes una tarde de lo más intensa tras conocerse una de las grandes exclusivas de la semana: la portada de Diez Minutos muestra a Anita Williams y Montoya en un apasionado beso, confirmando así los rumores de reconciliación que hace meses adelantaron Alexia Rivas y Sandra Aladro en el programa.

“Fue información, no opinión, y se ha demostrado que era verdad”, afirmaba Alexia Rivas en plató, recordando cómo ambos protagonistas negaron tajantemente su relación en su momento.

Las colaboradoras reivindican su exclusiva

En el debate posterior, tanto Alexia Rivas como Sandra Aladro defendieron la veracidad de sus informaciones, que en su día fueron puestas en duda por los propios implicados.

“No han dejado de verse discretamente desde hace meses”, explicaba Aladro, revelando que Montoya “ha cogido un piso en Madrid” y que ambos mantienen encuentros frecuentes, tanto en la capital como en Barcelona.

Las colaboradoras subrayaron que la pareja había conseguido mantener su relación alejada del foco mediático, aunque “han bajado la guardia en algún momento y por fin les hemos cazado”, decía entre risas Alexia Rivas.

Durante el análisis en plató, también se abordó la complejidad de la relación entre ambos, marcada por altibajos y reconciliaciones. Uno de los colaboradores apuntó que Montoya es consciente de la repercusión que generan sus encuentros, pero que la conexión entre ellos sigue siendo evidente.

“Son conscientes de que esto crea polémica, pero tienen un enganche que no pueden dejar”, señalaba.

Con estas imágenes, la portada de Diez Minutos confirma definitivamente lo que ‘El tiempo justo’ adelantó en su día, convirtiéndose en una de las noticias del corazón más comentadas.