Lidia González 03 NOV 2025 - 15:00h.

Las primeras palabras de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ tras enterarse de que va a acompañar a su hija en su parto, en el episodio 11

La Rebe se hace una sesión de embarazada junto a José Navarro y su hijo

La Rebe ha dado un paso muy importante y ha llegado el momento de anunciarlo, una decisión que podría resultarle conflictiva con algunos miembros de su familia. En exclusiva para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ le cuenta a su madre la decisión que ha tomado y Marisol Vargas reacciona al enterarse de que va a estar en el parto de La Rebe. La creadora de contenido ha preparado un momento muy especial para comunicarle la noticia y lo comparte con todos sus seguidores. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Hasta prácticamente el último momento de su embarazo, la de Plasencia no ha tenido nada claro quién va a ser su acompañante para el parto. La influencer ha explicado todos los motivos por los que podrían ser distintos miembros de su familia e incluso ha desvelado por qué José Navarro no va a entrar con ella al nacimiento de Bianca. Sin embargo, La Rebe ya ha tomado su decisión y ha preparado un momento muy especial para contárselo, pero también ha sido muy clara al encomendarle una importante misión.

“Nadie lo sabe, no lo he contado”, se sinceraba la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ antes de contarle la noticia a su madre. Muy feliz sabiendo que para la mujer de Dani Jiménez este hecho va a ser muy especial, le dedica unas bonitas palabras a Marisol Vargas y le confiesa que es la persona elegida. “¿Es una broma?”, comienza diciendo. A pesar de que su hija ha tenido muchas dudas, ella siempre lo ha tenido muy claro: “Tengo que coger yo primero a mi nieta”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla sobre sus problemas de autoestima

La Rebe se ha confesado, en distintas ocasiones a lo largo de su embarazo, sobre el delicado momento personal que ha atravesado. Sin embargo, ahora ha decidido abrirse en canal para hablar sobre sus problemas de autoestima. Hasta el punto de que su marido se ha alarmado por el comportamiento que ha tenido estos meses, la influencer explica que no se siente “bien”.

La Rebe desvela lo que le molesta de su marido

La Rebe se ha sincerado por completo para hablar de su relación con José Navarro que, a diferencia de lo que ocurrió en el embarazo anterior, está muy consolidada, a pesar de haber pasado por una crisis. Sin embargo, aunque están viviendo un mejor momento, lo cierto es que todavía hay una cosa que la influencer le molesta hoy en día. La creadora de contenido explica que hay cosas que no puede soportar y habla claro: “Me consume”.

Capítulo completo: La Rebe confiesa quién va a acompañarla en el parto

La Rebe ha tenido que enfrentarse a una decisión muy complicada, ahora que está a punto de dar a luz a su hija Bianca. Después de explicar lo mucho que le ha costado decantarse por distintos motivos, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ confiesa quién va a acompañarla en el parto. La influencer explica por qué ha llegado a esta conclusión y hace un repaso sobre cómo ha vivido todo su embarazo. ¡No te lo pierdas!