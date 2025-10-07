Equipo mtmad 07 OCT 2025 - 12:16h.

El protagonista de 'Los Gipsy Kings' opina tajante sobre la posibilidad de que La Rebe tenga más hijos

La Rebe confiesa sus miedos ante el inminente parto de su hija

La Rebe, por fin, ha compartido con sus seguidores el tan esperado anuncio que le quedaba por revelar: el nombre de su futuro bebé. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ invita a su padre, Dani Jiménez, a ‘Mi embarazo’ , su propio formato, para comentar con él todas las emociones y miedos que está sintiendo. A punto de conocer a su nieta, el padre de la famosa gitana de Plasencia habla muy contundente con su hija sobre la idea de tener más hijos. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Rebeca Jiménez, después de desvelar cómo se llamará su hija finalmente, continúa hablando en presencia de su padre de lo ilusionada que está ante la inminente llegada de su pequeña. “Tengo muchas ganas de ver a la niña”, confiesa la influencer. Este bebé será su segunda hija en común con José Navarro, y el padre de La Rebe se pronuncia tajante sobre la idea de que vengan más. “No te pases”, comenta Dani Jiménez dirigiéndose directamente hacia su hija.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ya tiene muy cerca el gran día en el que pasarán a ser uno más en la familia Navarro. A pesar de la ilusión por el momento tan especial que están viviendo, Dani Jiménez no duda en poner los puntos sobre las íes sobre la maternidad de su pequeña. “Con esta ya te cortas”, añade el padre de la influencer. La creadora de contenido reacciona a las declaraciones de su padre y responde sobre si la de tener, o no, más hijos. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Dani Jiménez reacciona con dureza al conocer el nombre de su nieta

El padre de La Rebe viene cargado de duras opiniones en el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, pues también tiene mucho que decir sobre el nombre que ha escogido su hija para el bebé. Rebeca Jiménez ha anunciado, emocionada, cómo se llamará su pequeña y el que será su abuelo no parece estar de acuerdo con la decisión. “No me gusta nada” declara sin tapujos. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Capítulo completo: La Rebe anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro

Rebeca Jiménez aparece de nuevo en un nuevo capítulo de su propio formato, 'Mi embarazo', dispuesta a compartir los últimos detalles y preparativos de cara a la llegada de su segunda hija con José Navarro. La protagonista de 'Los Gipsy Kings' anuncia en primicia cómo se llamará el bebé, además de compartir la lista que ha elaborado con todo lo que le hace falta para la maleta del hospital y sincerarse sobre sus miedos de cara al parto. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!