La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ admite que no pasa por un buen momento y que no se siente “guapa”, en el episodio 11

La Rebe habla de los síntomas que está sufriendo en su embarazo

Escaso tiempo antes del nacimiento de su segunda hija, La Rebe ha tomado la decisión de sentarse para abrir su corazón como nunca con sus seguidores y explicar cómo se siente. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sincera sobre los problemas de autoestima en su fase final del embarazo, en primicia para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. Aunque la influencer siempre intenta mostrar su mejor versión, quiere ser completamente transparente y hablar sobre la realidad de lo que está viviendo. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la de Palencia se pronuncia sobre este tema, que incluso le ha llevado a tener problemas con José Navarro, su marido. Teniendo a su familia muy pendiente de su estado anímico y preocupándose por ella, la creadora de contenido admite que no está pasando por un buen momento a nivel personal. A pesar de lo feliz que se encuentra por estar en la recta final de su embarazo, la influencer admite: “Mi autoestima está muy baja, no me siento guapa”.

“No me siento bien cuando me arreglo”, continúa confesándose la influencer. Aunque he intentado explicar cómo se siente realmente, lo cierto es que no termina de encontrar las palabras adecuadas, ni las razones, por lo que ha terminado firmando: “No me veo bien”. Además de sus sentimientos por la parte física, la creadora de contenido también ha hablado sobre lo mal que lo está pasando por los síntomas finales del embarazo: “Me tenéis que perdonar”.

Continuando con su ejercicio de sinceridad, La Rebe ha sido muy clara a la hora de hablar sobre el momento que atraviesa con José Navarro, especialmente tras de admitir que estaban atravesando una crisis. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ compara cómo ha sido su relación con su pareja con relación a su primer embarazo y desvela qué es lo que más le enfada de su marido en la actualidad.

