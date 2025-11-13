Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' viven en un piso minimalista decorado por ellos mismos

Influencers y padres: la vida de Lara Tronti y Hugo Pérez tras 'La isla de las tentaciones'

Compartir







El paso de Lara Tronti y Hugo Pérez por ‘La isla de las tentaciones’ no fue un camino de rosas, pero se fueron juntos y ahora han formado una familia junto a su hijo Nico y sus dos perras Nala y Roma y un hogar en su Galicia natal. Los influencers tienen un piso en Bueu, Pontevedra, decorado por ellos mismos con un estilo minimalista, muy funcional y en tonos claros, una elección que transmite mucha paz y tranquilidad.

La pareja de influencers siente pasión por la naturaleza y lo rural, por eso mismo su casa cuenta con una terraza con vistas al mar, reflejo de su modo de vida y de sus valores. Un lugar que la familia aprovecha al máximo con el buen tiempo para tomar el sol, cenar al aire libre y pasar tiempo de calidad juntos. Sin duda uno de los rincones favoritos de la pareja.

El salón comedor de la familia es uno de los lugares más funcionales de toda la vivienda, pues han sabido darle varias utilidades: la del juego, la de descanso y la de escenario para vídeos en redes sociales. La cocina muy luminosa y con vistas al salón tienen todo lo necesario para que Lara Tronti de rienda suelta a sus recetas más virales. Los dormitorios son sin duda el refugio para el descanso. Todo ello impregnado por una decoración minimalista y nórdica, donde los tonos neutros, los materiales cálidos y los muebles de líneas puras crean coherencia visual y emocional. ¡Así es la casa de Lara Tronti y Hugo Pérez de ‘LIDLT’!

Una terraza con vistas al mar

Lara Tronti y Hugo Pérez de ‘LIDLT’ tienen muy claro su vínculo con la naturaleza y el mar, por eso tienen una gran terraza en su casa. Un espacio perfecto para disfrutar el buen tiempo en familia. Desayunos, comidas, cenas con amigos, veladas románticas, ratos de sol y juegos al aire libre, son solo algunos de los momentos que la familia disfruta desde su terraza con vistas al mar.

PUEDE INTERESARTE Cuando el amor lo puede todo: así fue la romántica y emotiva hoguera final de Hugo Pérez y Lara Tronti

Canal de Whatsapp de Telecinco

En la zona al aire libre de la vivienda, han creado varios ambientes. Tienen una zona de solárium con un par de hamacas donde ligan bronceado cuando la oportunidad lo permite.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También tienen una mesa grande donde tomarse el primer de café de la mañana, comer o cenar con unas impresionantes vistas al mar, dando a la terraza un toque mágico y relajante.

El pequeño Nico, cuanta con una zona de juegos en donde hay una piscina infantil, pensada para que juegue con seguridad y un arenero con el que dar rienda suelta a la imaginación con la arena desde casa.

La terraza es todo un oasis familiar, un espacio donde disfrutar de los pequños placeres de la vida.

Un salón comedor funcional y luminoso

En el interior de la vivienda de la pareja de influencers reina la luz, gracias a sus grandes ventanales y la correcta orientación, la luz circula por todos los espacios de la casa. La pareja ha optado por una decoración que privilegia la claridad, el minimalismo y el estilo nórdico, donde predominan los tonos blancos, cremas, arenas y marrones claros. Estos colores neutros, combinados con materiales cálidos como la madera clara, generan un ambiente sereno, acogedor y elegante. Los muebles elegidos son funcionales, de líneas limpias, sin adornos superfluos, en consonancia con esa estética minimalista.

En el salón, un sofá grande, cómodo y preparado para acoger a la familia entera, perros incluidos, ideal para momentos de relax, ver una película o disfrutar juntos. Delante, hay una mesa de centro redonda que aporta suavidad y fluidez al diseño, respetando la estética limpia y funcional. Sobre el suelo se extiende una alfombra de textura suave y en tonos claros que aporta calidez y define el área de estar.

El pequeño Nico, también cuenta con una zona de juegos en el espacio, un lugar seguro donde jugar mientras sus padres pueden descansar. Integrado con armonía sigue la línea estética minimalista y nórdica de toda la vivienda.

El comedor, que forma parte del mismo espacio, cuenta con una mesa también redonda, lo que promueve la cercanía entre quienes se sientan alrededor y suaviza visualmente la estancia.

En conjunto, el salón comedor es acogedor, funcional y muy pensado para la convivencia: combina estética y comodidad sin sacrificar utilidad ni personalidad.

Habitaciones funcionales

Los dormitorios de la vivienda de los influencers siguen la misma línea decorativa sobria, luminosa y neutra que caracteriza toda la casa. En el dormitorio principal de la pareja, el enfoque es funcionalidad con estilo. La cama es de estilo canapé es perfecta para aprovechar almacenamiento si fuera necesario o simplemente para mantener una estética ordenada. Las mesillas están suspendidas en la pared, con líneas limpias y sin elementos superfluos, para optimizar el espacio. Las sábanas, cojines, mantas siguen la gama de blancos, cremas y tonos tierra suave, generando un ambiente relajante, elegante y atemporal.

El cuarto de Nico ha sido pensado para acompañar su crecimiento. Un cuarto muy funcional con paredes claras, armarios, mueble de almacenaje y zona de juegos. Al igual que en el resto de la casa, el estilo minimalista prevalece donde prevalece menos es más, con énfasis en piezas bien seleccionadas, sin recargar, que permiten que el niño crezca con libertad en un entorno armonioso.

Cocina abierta y funcional

La cocina está diseñada en conexión con el salón gracias a un cerramiento en cristal lo que permite no solo la continuidad visual también la entrada de luz y la sensación de amplitud. Esa división ligera permite delimitar zonas sin romper la interacción entre la cocina y el salón, manteniendo la coherencia estética del conjunto.

Es una cocina alargada, decorada con la paleta habitual de la casa: blancos, crema, marrones claros. Los muebles bajos y altos combinan superficies blancas con detalles en madera clara o tonos cálidos, logrando un equilibrio armonioso entre funcionalidad y estética.

La funcionalidad es una prioridad también en la cocina, el almacenamiento está bien organizado y los electrodomésticos integrados aportando mucha amplitud. El pequeño Nico cuanta con una torre de aprendizaje en la zona, para colaborar en la elaboración de las comidas diarias.

Entre los rincones más especiales de la casa destaca su “coffee Corner”, un pequeño espacio creado con mimo para disfrutar de los momentos más tranquilos del día. En un mueble de madera clara, han colocado su cafetera favorita y una cuidada colección de tazas en un mueble de pared. Es un rincón cálido y acogedor, donde la pareja suele compartir cafés.