Rocío Molina 14 NOV 2025 - 19:30h.

La exconcursante de 'SV All Stars' ha presumido de su nueva figura un mes después de su segunda liposucción

Lola Mencía se somete a una nueva liposucción cuatro años después de su primera intervención

Compartir







Lola Mencía, más conocida en redes como Marta de Lola, no puede estar más feliz tras lo que ya está comprobando. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha enfundado un bikini y ha mostrado en su perfil oficial de Instagram un posado de lo más esperado: el resultado de cómo está su cuerpo un mes después de su segunda liposucción. La de León está encantada con sus nuevas curvas y ha presumido de figura frente al espejo.

Para la que fuera participante también de 'La isla de las tentaciones' esta no es la primera vez que confía en la técnica del 'Lipo Váser' o liposucción de alta definición para remodelar su cuerpo. Confiada en que ahora va a seguir todos y cada uno de los consejos, Lola Mencía ha repetido experiencia e ilusionada ya ha advertido en un mes importantes cambios en su físico.

Tras cumplirse el primer mes y llevar a rajatabla el postoperatorio con la faja médica y los medicamentos que tiene que tomar tras esta intervención, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacer partícipes a sus fans de los resultados obtenidos. La joven ha posado en bikini frente al espejo y no ha podido disimular la emoción que ha sentido al ver lo que ha visto.

PUEDE INTERESARTE Lola Mencía se somete a una enzimoterapia: qué es y en qué consiste este tratamiento

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hace un mes que me hice la lipo. Os enseño cómo van los resultados. Aún falta tiempo de recuperación, pero se van notando y estoy muy contenta", ha escrito junto a varias imágenes en bikini en las que posa de frente y de lado, dejando ver su nueva figura moldeada y un vientre plano que era lo que más deseaba obtener tras esta segunda intervención quirúrgica.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Lo hice por sentirme en paz con lo que soy y con lo que quiero ver. Cada cuerpo, cada proceso y cada historia son únicos", reconocía la influencer de León antes de contar que se había hecho una lipováser en el abdomen, flancos, espalda y se ha quitado también un poco de culo. Algo que ha mostrado con total naturalidad y orgullo a sus 584.000 seguidores. El principio de algo importante y del ilusionante camino de verse como ella quiere.

Con un bikini turquesa, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' presume de lo que está viendo y de las impresionantes fotos con el resultado de su segunda liposucción.