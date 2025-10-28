Rocío Molina 28 OCT 2025 - 08:30h.

La que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha enseñado su cambio físico tras su segunda liposucción

Lola Mencía se somete a una nueva liposucción cuatro años después de su primera intervención

Lola Mencía, conocida en sus redes como Marta de Lola, está feliz tras poder ver ya el resultado de su segunda liposucción. La que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha enseñado el impactante antes y después tras someterse a esta operación. La suya ha sido una intervención a la que se ha sometido para reconciliarse con ella misma.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que la suya ha sido una decisión de cerrar una etapa. "No buscaba un cuerpo perfecto", ha expresado, pero sí el verse mejor a la hora de mirarse al espejo. "Lo hice por sentirme en paz con lo que soy y con lo que quiero ver". Y ahora Lola Mencía puede decir que sí lo está tras ver los primeros resultados de su segunda liposucción de alta definición.

"Cada cuerpo, cada proceso y cada historia son únicos", admite Marta de Lola para explicar por qué se ha vuelto a hacer otra liposucción cuatro años después de la primera. En esta ocasión, se ha hecho una lipováser en el abdomen, flancos y espalda y también la de León se ha quitado un poco de culo.

La reacción de Lola Mencía al ver su nuevo cuerpo

Para dar más detalles de su operación, la influencer ha explicado que la lipováser a la que se ha sometido está dirigida a personas que están en su peso y que quieren quitarse grasa en zonas localizadas que no se va ni con dieta ni ejercicio. Suele ser una intervención cuya recuperación es más fácil porque es menos invasiva y su precio ronda los 6.000 euros.

Tras contar que estuvo ingresada una noche y que lo que peor llevó fue los primeros momentos tras despertar de la anestesia, la exconcursante de 'Supervivientes' está viviendo feliz la evolución de su cuerpo en estos primeros días. Las primeras imágenes que ha enseñado ya muestran un cambio e impacta el abdomen que se le ha quedado.

"A veces cambiar por fuera es solo una forma de sanar por dentro", ha dicho sin poder reprimir su emoción, aunque ha aprovechado su vídeo para lanzar una advertencia. "Hay que cuidarse. Os lo digo yo que soy la voz de la experiencia", dice porque tras su primera lipo no hizo las cosas bien y no se cuidó como debía.

Si en un principio Lola Mencía estuvo pendiente de todas las recomendaciones médicas, de un año y medio a esta parte "no la cuidé", ha confesado y eso le provocó el coger grasa en zonas que antes no tenía. Motivo por el que ahora ha pasado por el quirófano.