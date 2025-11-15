Carlos Otero 15 NOV 2025 - 09:00h.

El vidente y exconcursante de 'GH VIP' pasa consulta en Granollers y continúa en el circuito de la madrugada de las TDT

Sandro Rey entona el temazo del verano, 'Lagarta'

El tiempo corre que se las pela y ya ha pasado una década desde que Sandro Rey participase en 'GH VIP'. El famoso vidente ha cambiado de look, ha dicho adiós a su emblemática melena pantojil y está irreconocible de la imagen que teníamos de él. Gracias a sus dotes adivinatorias, tiene un espacio en una plataforma digital donde pronostica el futuro de los actuales triunfitos. Así es su nueva vida:

Continúa ligado a la televisión como cartomante

El vidente, de nombre real Juan Antonio Rey Morales, tiene actualmente 58 años y vive afincado en la provincia de Barcelona, concretamente en la localidad de Granollers. Allí tiene su consulta de futurología, en la que desgrana el porvenir y elabora hechizos a todo aquel que acepte su tarifa de servicios. También mantiene presencia mediática en el circuito regional, con apariciones recurrentes en programas de la televisión autonómica catalana y en los habituales espacios de videncia de la madrugada de la TDT.

Desde el pasado otoño, su presencia mediática se ha diversificado y también colabora con un magacín que desgrana las novedades de la edición de 'Operación Triunfo' que emite una conocida plataforma digital. Con más humor que aciertos, el futurólogo desgrana con desparpajo qué destino les deparará a los actuales inquilinos de la famosa academia artística.

El vidente, que siempre ha defendido que su don es real, cuenta que descubrió sus aptitudes adivinatorias cuando tenía tan solo seis años. Fue entonces cuando vio el espíritu de su bisabuela ciega a los pies de su cama.

"A partir de ese momento, se despertó en mí la clarividencia", explica sin pudor alguno. Sin embargo, también reconoce que algunas veces tira de invenciones: "Cuando tienes una llamada en un segundo, tienes que responder. Es fuerte porque algunas de las cosas que me he inventado, después han sido ciertas. Tengo estudios de psicogenética", subraya.

Nueva etapa, nuevo look

Lo que más sorprende del nuevo Sandro Rey es su imagen. "Ahora ya no me conoce ni mi madre", declaró con sorna en un programa de televisión. "Ahora ya es una nueva fase, otro ciclo, y ya el pelo largo como que se quedó atrás".

"El pelo se me empezó a aclarar, tenía más calvitas. Cuando se me veía por aquí detrás, se veía muy feo, entonces un pelo largo para llevarlo así...", explica para justificar su radical transformación. Rey reconoce que también ha ganado algo de peso, 10 kilos en concreto, desde sus últimas apariciones en Telecinco.

Habla de política y quiere componer un himno catalán

A pesar de sus orígenes andaluces —es natural de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera—, Sandro Rey está muy a gusto en tierras catalanas. De hecho, defiende las tesis del independentismo. "Yo soy andaluz y no reniego de mi tierra, pero siempre defenderé el independentismo porque Cataluña está en mi corazón", comentó en TV3. "Puigdemont hizo muchas cosas buenas", prosiguió.

Sandro, que también ha incursionado en el mundo de la música y ha lanzado sencillos como cantante, amenaza con componer el himno de una hipotética república catalana. "Si me lo piden, yo encantado, ¿por qué no? Me encantaría hacer la letra del nuevo himno", aseguraba hace un tiempo.