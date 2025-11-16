Irene Rosales, exconcursante de 'GH DÚO', vive en su pueblo natal junto a sus dos hijas en una casa muy funcional

A finales de agosto de 2025, Irene Rosales, exconcursante 'GH DÚO', comenzaba una nueva vida alejada de quien fue su pareja durante más de diez años, Kiko Rivera, con quien pasó por el altar y con quien comparte dos hijas, Ana y Carlota. En 2021 la familia se instalaba en una casa de dos plantas con garaje a pie de calle, una amplia terraza y varias estancias, el refugio perfecto para la influencer con sus hijas. Un hogar en el que está haciendo pequeños cambios en la decoración para ponerla 100% a su gusto.

La sevillana vive con sus hijas en Castilleja de la Cuesta, a poco más de 20 minutos de Sevilla. La luminosidad y la funcionalidad de los espacios son la seña de identidad de la vivienda. Todo un proyecto doméstico inteligente, sencillo, elegante y sobre todo pensado para la vida en familia. Una casa en la que la prioridad ha sido la comodidad, la luz y la decoración minimalista para darle mayor amplitud.

La influencer ha jugado en el interior con tonos neutros, mezcla de estilos de lo nórdico a lo rústico, evitando en todo momento los excesos, creando un ambiente natural, cercano, sin grandes artificios que transmite calma y confort. Un espacio donde la vida cotidiana fluye y que está transformando poco a poco.

Exteriores para disfrutar al aire libre

La terraza es uno de los rincones preferidos de la influencer, no solo donde puede desayunar, comer y cenar los meses de buen tiempo, también es el escenario perfecto para entrenar.

Se trata de un espacio amplio, don dos ambientes, descanso y diversión familiar. Decorado con muebles de exterior en materiales naturales, como el ratán, la madera o el mimbre. La estética se mantiene fiel al estilo general de la casa: sobria, cálida y sin estridencias.

Además, en verano tienen una piscina desmontable que no solo disfrutan las niñas, la sevillana también hace uso de ella para desconectar de lo días más largos.

Salón comedor: donde la vida fluye

El salón-comedor de la vivienda de Irene Rosales es, sin duda, el corazón de la vivienda. Un espacio discreto, ordenado, cálido y muy conectado con el valor de la familia. El salón está concebido como un espacio amplio y diáfano, en el que la luz natural vuelve a ser la gran protagonista. Los ventanales permiten que el sol sevillano entre a raudales durante buena parte del día, iluminando cada rincón con una claridad envolvente que potencia los tonos neutros del interior.

El mobiliario mantiene la línea estética nórdica y minimalista que caracteriza toda la vivienda: sofás amplios y cómodos, tapizados en tonos beige o gris claro, combinados con cojines en matices tierra y una manta suave, siempre dispuesta sobre el respaldo.

En una de las paredes destaca una composición de cuadros discretos o fotografías familiares, que aportan un toque personal sin romper la armonía visual, el lugar perfecto como escenario para muchos de los vídeos de la influencer.

Serenidad y luz en la habitación principal

La habitación principal de la casa de Irene Rosales es, sin duda, uno de los espacios más personales y representativos de su estilo de vida actual. El dormitorio está presidido por una cama de matrimonio amplia, de líneas sencillas y con una estructura baja que refuerza el carácter minimalista del conjunto. Los textiles son suaves, en tonos claros y neutros, predominando el blanco, el beige y los matices arena, lo que multiplica la sensación de luz natural y genera un ambiente envolvente y acogedor.

Uno de los rincones más reconocibles del dormitorio es el espejo de cuerpo entero, un elemento que se ha convertido casi en su firma visual. Desde él, Irene comparte a menudo fotografías y reflexiones, o muestra sus looks del día. No es solo un objeto decorativo, sino un punto simbólico desde donde conecta con quienes la siguen, siempre con cercanía y sencillez.

Una cocina practica y funcional

La cocina es un espacio que combina diseño y practicidad a partes iguales. Un lugar pensado para el día a día con sus hijas y también para compartir con sus seguidores las recetas y los momentos familiares que tanto disfruta. La cocina es amplia y funcional, con un diseño contemporáneo que juega con la dualidad de materiales y colores. Muebles de madera oscura que aportan calidez y carácter, combinados con una encimera blanca que refleja la luz y amplifica la sensación de espacio.

El espacio cuenta con una gran isla central, desde donde ha grabado y publicado vídeos mostrando cómo organiza los menús familiares o cómo disfruta de la cocina como una actividad compartida.

El cuarto de juegos y el despacho

Irene Rosales, exconcursante de ‘GHVIP’ ha prestado especial atención al espacio donde sus hijas juegan y se divierten, dedicando una zona de su hogar a un cuarto de juegos con un estilo acogedor y funcional, ubicado en la buhardilla de la vivienda. Un sofá de color mostaza junto al área de juegos, pensado para que un adulto pueda sentarse y vigilar o acompañar a las niñas durante sus momentos de juego.

Además del cuarto de juegos, Irene Rosales ha dispuesto en su hogar un despacho que se adapta tanto a sus proyectos personales como al estilo de vida familiar que mantiene. Tan solo le ha hecho falta una mesa de cristal con patas de madera para el ordenador y todos los documentos que necesite y una silla de oficina sencilla en color negro para su rincón de trabajo.

Tras la mesa, una estantería en color negro sobre la que ha colocado una lámpara a tono y la impresora, dando un aspecto aún más profesional al despacho.