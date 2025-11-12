Ana Carrillo 12 NOV 2025 - 10:00h.

Laura Cuevas no cree que el ex de Irene Rosales y Jessica Bueno haya sido sincero al hablar de Anabel Pantoja

Laura Cuevas conoce bien a Kiko Rivera y a Anabel Pantoja porque pasó mucho tiempo con ellos durante la adolescencia de los tres, ya que el padre de la exconcursante de 'Supervivientes 2025' era el mayoral de Cantora, la finca de Isabel Pantoja en la que vivía el DJ y en la que pasaba los veranos su prima.

Es por eso que un reportero de 'Europa Press' le ha preguntado a la andaluza qué piensa de la entrevista que dio el hermano de Isa Pantoja en '¡De viernes!', en la que se sinceró sobre su ruptura con Irene Rosales, sobre su relación actual con la madre de su hijo mayor, Jessica Bueno, y sobre sus relaciones familiares, como la que tiene con Anabel Pantoja, que es la única persona de su familia materna con la que mantiene el vínculo.

El hijo de Isabel Pantoja aseguró que quería muchísimo a la influencer, a la que concibe más como una hermana que como una prima pese a que ahora ya no están tan unidos como antes. Siguen hablando mucho, aunque no se ven tanto como querrían; y se apoyan en los momentos importantes, a pesar de que Kiko no ha querido pedirle opinión respecto a su ruptura con la madre de sus hijas pequeñas.

Laura Cuevas ha puesto en duda que el cantante de 'El mambo' quiera a la exconcursante de 'GH VIP' como a una hermana: "Dijo que Anabel es como su hermana, pero eso... Eso habría que hablarlo, ¡qué va a ser cómo su hermana!". También ha dicho que cree que no ha sincero "en un par de cosillas más" que no ha detallado cuáles son, pero ha subrayado que, en líneas generales, le ha parecido una buena entrevista: "Lo vi muy sereno, muy guapo, es un Kiko nuevo".

Por otra parte, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha atizado a Irene Rosales por su relación con Guillermo y le ha dado la razón a Kiko, pues ambos piensan que el vínculo entre Irene y su nuevo novio comenzó antes de la separación con el DJ: "Es como el dicho ese de 'líbrame de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo'. A Kiko se le ve venir, pero a ella... Tan calladita, tan calladita y estaba con el jardinero".