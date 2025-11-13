Lorena Romera 13 NOV 2025 - 14:06h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha dado un importante paso profesional tras la entrevista de su exmarido

Kiko Rivera habla sin filtros sobre su separación de Irene Rosales y admite sus infidelidades: “No pasó solo una vez”

Compartir







Al poco de cumplirse una semana de la reaparición televisiva de Kiko Rivera, hablando por primera vez del fin de su matrimonio, Irene Rosales ha presumido de su importante logro profesional. En pleno huracán mediático, pues su exmarido todavía tiene pendiente la entrevista en directo en el plató de '¡De Viernes!', donde seguirá haciendo frente cuestiones matrimoniales, la madre de sus dos hijas ha decidido centrarse en su faceta de influencer, logrando un éxito que podrá impactarle de manera positiva en su carrera.

La natural de Ginés, Sevilla, de 34 años, está muy orgullosa de lo que ha conseguido. Cuando todos los focos apuntan en su dirección, la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha decidido centrarse en sí misma y hacer caso omiso a la atención mediática que se cierne sobre ella. Después de dar su primer entrevista, en la que ella misma contaba los detalles de la separación y se sinceraba sobre su nueva relación con Guillermo, le ha tocado el turno al hijo de Isabel Pantoja.

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera visita la casa de Jessica Bueno en Sevilla junto a sus hijas en común con Irene Rosales

El dj ha concedido una entrevista para '¡De Viernes'!, en la que ha dicho cosas como: "yo pensaba que Irene tenía las llaves que abría mi infierno de drogas, fiesta... Yo pensaba que estando con ella estaba a salvo y cuando el psicólogo me hizo darme cuenta de que las llaves las tengo yo, me alejé más de ella. Me repele". En plena tormenta mediática, la creadora de contenido ha decidido ponerse a estudiar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y es que Irene Rosales se ha sacado un curso con el que podrá ampliar su proyección como influencer. Hablamos de un curso de capacitación básica para influencers sobre normativa publicitaria donde se enseña las "normas básicas que aplican a la publicidad para colaborar con marcas de forma segura, responsable y profesional". Se trata de una formación 100% online, con módulos dinámicos y un test de evaluación al final.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al finalizar, se entrega un certificado y se pasa a formar parte de un "listado público de influencers certificados de AUTOCONTROL, la entidad de formación en FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). "Finiquitado", celebra Irene Rosales al haber completado este curso de formación online pensado para creadores de contenido.

Ahora, la exmujer de Kiko Rivera podrá "cumplir con la normativa publicitaria, proteger su reputación personal y profesional, ser más atractivo para marcas y agencias, diferenciarse del resto de influencers y ser percibido como responsable y transparente".