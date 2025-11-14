Celia Molina 14 NOV 2025 - 07:15h.

El exportero del Valencia F.C. se casa este próximo viernes 14 de noviembre con su nueva novia, una catalana llamada Noemí

Santi Cañizares desvela el único motivo por el que cancelaría 'in extremis' su inesperada tercera boda: "Sí, lo haría"

Hace un mes y medio, el exportero del Real Madrid y el Valencia C.F., Santiago Cañizares, anunció en un programa de radio que se iba a casar con su novia, con la que lleva saliendo aproximadamente cuatro meses. La boda tendrá lugar este mismo viernes, 14 de noviembre, en Valencia, pero, ¿quién es Noemí, la misteriosa nueva pareja del exfutbolista? Ni siquiera él mismo ha dado muchos detalles de dónde y cómo conoció a la que se va a convertir en su tercera esposa. Sólo se sabe que se llama Noemí, que es natural de Calella de Palafrugell y que ambos contactaron a través de las redes sociales.

En la entrevista de radio, Cañizares admitió que lo suyo había sido un "auténtico flechazo" y que ninguno de los dos dudó cuando decidieron pasar por el altar: "Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya", dijo, con determinación. También explicó que la boda será por lo civil porque la Iglesia le ha negado "la nulidad" de su último matrimonio, con Mayte García. “Lo intenté, pero me pidieron más dinero y dije ‘por ahí no paso’. Si me caso otra vez, nunca será por la Iglesia" aseguró el deportista.

Una ceremonia civil en Valencia

Todo está preparado ya para el inminente enlace de Cañizares, pero con una condición. Tal y como declaró en su intervención radiofónica, el meta sería capaz de no casarse sin Peter Lim, actual dueño del 70% de las acciones del Valencia F.C., dimitiera de su cargo y vendiera el club al mejor postor. Como antiguo portero del Valencia, Santiago no está nada conforme con la gestión que el multimillonario - un ciudadano de Singapur que pasó de ser taxista y camarero a un flamante corredor de bolsa - está haciendo, por mucho que, cuando se hizo dueño del Valencia, prometiera sanar su estructura interna y llevar al equipo por todo lo alto.

Las probabilidades de que Lim dimita en los próximos días es prácticamente nula, por lo que pronto veremos al exportero celebrar su feliz día, a sus 55 años. Junto a Noemí, ha conseguido rehacer su vida, tras la triste muerte de su hijo, Santi, en 2018. El pequeño tenía tan sólo cinco años cuando le detectaron un tumor cerebral, contra el que estuvo luchando más de un año. Poco después de tan trágica pérdida, se separó de Mayte García, de quien no ha conseguido la nulidad eclesiástica.

En sus redes sociales, Noemí ha aparecido esporádicamente. Gracias a un par de fotografías - en las que Cañizares se muestra feliz - sabemos que es una mujer joven, morena y muy atractiva. Y también que, durante este verano, ella estuvo presente en alguna de las jornadas de playa que, como padre, Santiago pasó junto a dos de sus hijas. En total, fruto de sus dos matrimonios anteriores, el guardameta tuvo siete hijos: Carlota, Lucas y Olivia primero y Sofía, India, Martina y Santi. Lo que no sabemos es si, ahora que se casa con la joven Noemí, tiene pensado ser padre de nuevo.