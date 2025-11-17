Maica Benedicto dedica la canción ‘Perla’ de Rosalía a Albert Barranco

Natalia Sette 17 NOV 2025 - 11:33h.

Maica Benedicto no se corta ni un pelo al hablar de su romance más reciente. La relación que mantuvo con Albert Barranco dentro de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ fue corta pero muy intensa y terminó con Maica muy decepcionada. Tras comentar su paso por ‘La isla de las tentaciones’, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ dedica la canción ‘Perla’ de Rosalía a Albert.

Los colaboradores del plató de ‘En todas las salsas’ han dedicado un momento a comentar los increíbles datos que ha hecho el álbum ‘Lux’ de Rosalía. En esta conversación, Maica no ha dudado ni un segundo en mostrar admiración hacia la cantante. “Es arte desde que abre la boca”, asegura la influencer. Alba Carrizo ha aprovechado para preguntar a quién le dedicaría la canción de ‘Perla’ que contiene frases como “la decepción local, rompecorazones nacional”.

En este momento, Maica estalla en carcajadas y da su respuesta alta y clara: “Se la dedicaría a Barranco”. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ está muy molesta con Albert. Aunque dentro del reality que compartieron tuvieron momentos cómplices, al salir todo el amor que se tenían desapareció y desde entonces no han hecho más que estar enfrentados. “Que se la aprenda”, dice tajando Maica.

Hace unos días, veíamos como Barranco estallaba a través de sus ‘stories’ de Instagram contra Maica y Tania Déniz por un Tik Tok que le habían dedicado. Esto, sumado a que le dedicaría la canción de ‘Perla’ al soltero de ‘La isla de las tentaciones’, ha llevado a Maica a recordar la canción que le dedicó Tania a su ex hace varios años. “Tania se coronó con la que le dedicó a Barranco”, reconoce con una sonrisa.

