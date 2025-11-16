Lidia González 16 NOV 2025 - 09:31h.

Maica Benedicto se sincera sobre el participante de ‘La isla de las tentaciones’ y se confiesa sobre su vínculo con él

La exconcursante de 'Gran Hermano' cuenta el último enfrentamiento que ha tenido con Óscar Landa

La participación de Gerard Arias en ‘La isla de las tentaciones’ está dando mucho de qué hablar y Maica Benedicto se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para comentar todos los detalles. Además, los colaboradores del programa han querido incidir en el vínculo que hay entre ellos y la murciana habla sobre su relación con él. La creadora de contenido se sincera por completo. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Lo adoro”, comienza explicando la influencer. Maica ha compartido una experiencia muy intensa con el de Tomelloso durante su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ en el que forjó una profunda relación con él. Hasta tal punto llegó su conexión con él que muchas personas comenzaron a preguntarse si podría derivar en otro tipo de vínculo en un futuro.

“Tienen una complicidad…”, asegura Miguel Frigenti sin poder contener la sonrisa. Por su parte, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, quien ha hablado claro sobre la relación de Gerard Arias y Claudia Chacón, no ha dudado en confesar lo que realmente opina de él: “Es muy cariñoso y atento”.

Precisamente por la estrecha relación que Maica Benedicto mantiene con Gerard Arias, ha querido hablar claro sobre su participación en el reality de República Dominicana. La creadora de contenido opina sobre el papel de Gerard Arias en ‘La isla de las tentaciones’ y comenta, muy sonrientemente, cómo está enfrentándose a su faceta como tentador.

Maica Benedicto llega pisando fuerte a ‘En todas las salsas’ con muchos frentes abiertos que tiene resolver. Desde explicar cómo se siente tras las críticas que ha realizado Daniela Cano, su último enfrentamiento con Óscar Landa y en qué punto se encuentra su situación con Albert Barranco tras todo lo que ha pasado entre ellos. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, no se corta y contesta a todo sin tapujos. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!