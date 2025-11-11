Natalia Sette 11 NOV 2025 - 17:34h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela qué sintió al ver a Albert Barranco como tentador en 'La isla de las tentaciones'

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco

Maica Benedicto se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y así lo ha expresado en el plató de ‘En todas las salsas’. En su primera visita al videopodcast, la influencer se muestra dispuesta a contestar a todas las preguntas de los colaboradores, y como no podía ser menos, le preguntan por su último romance : Albert Barranco. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla claro sobre la participación del catalán en ‘La isla de las tentaciones’. ¡No te pierdas todos lo que tiene que decir en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La historia de Barranco y Maica fue corta pero muy intensa. Los exconcursates de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se conocieron al entrar en el reality y pronto saltaron chispas entre ellos. Sin embargo, la relación no prosperó y Maica terminó bastante decepcionada con él . Los colaboradores han querido saber cómo se tomó la influencer la participación de Barranco como tentador de ‘La isla de las tentaciones’. “Enciendes la tele y lo ves como tentador, ¿Qué sentiste tú?”, le pregunta la presentadora.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, Maica desvela que el sentimiento que le causó verlo no fue precisamente negativo. “Me causó mucha risa verlo”, asegura. Tras los enfrentamientos que ha tenido con el tentador, a la influencer no le salen palabras bonitas hacia él. “Es un personaje”, admite tajante. Maica reconoce no querer hablar de él aunque finalmente termina opina no solo sobre su concurso sino cómo la hizo sentir cuando salieron de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.

Aunque al principio se muestra algo reticente a dar declaraciones sobre él, cuándo ve que Asier Montaño está defendiendo su participación en ‘La isla de las tentaciones’, interviene sin dudarlo. “Es básico”, afirma sobre él como persona y cómo concursante. “Si no hace una carpeta ¿Qué hace?”, pregunta al aire Maica visiblemente molesta. La influencer asegura que Barranco debería estar agradecido a las chicas con las que ha estado porque por ellas es que está dónde está ahora.

Maica Benedicto llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. Tras pronunciarse sobre la participación de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’, la influencer habla sobre el fin de su amistad con Daniela y carga duramente contra Edi Insua y opina de su relación con Violeta Crespo ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!