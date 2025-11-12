Rosalía rompe récords: los datos del debut de su nuevo álbum ‘Lux’

Natalia Sette 12 NOV 2025 - 11:04h.

La cantante española hace unos datos incríbles el primer día de lanzamiento de 'Lux'

La canción de Rosalía en la que carga contra uno de sus ex abre un debate entre sus fans

Compartir







Rosalía lo ha vuelto a hacer. La cantante rompe todos los récords con su nuevo álbum ‘Lux’ tras cuatro años desde que sacó ‘Motomami’. La catalana deleita a sus fans con canciones cargadas de sentimientos, simbología y hasta 14 idiomas. Como no podía ser menos, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han comentado el lanzamiento y los datos arrolladores del debut.

Después de 4 años de espera, Rosalía ha sacado a la luz su nueva obra de arte, al menos así lo han catalogado la mayoría de sus fans. En el videopodcast, después de comentar la ruptura de los ‘Javis’, han querido hablar de los datos del lanzamiento que no dejarán indiferente a nadie. “Ha conseguido 13,4M de reproducciones en un solo día”, comienza diciendo Chema Martíneez.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán revela el motivo por el que ha rechazado la invitación de Rosalía

“Ha destrozado el récord anterior que era de Quevedo”, explica. Y es que no solo ha desbancado a otros grandes artistas españoles, sino que ha superado con creces a sus otros lanzamientos. “Ha humillado los datos que consiguió con Motomami”, asegura el colaborador. Aunque nadie duda que Rosalía sea una artista de los pies a la cabeza, los datos que ha hecho deja completamente perplejos a los presentes en plató. “Se convierte en el álbum fememnino en español con el mayor debut de la historia”, reconoce Chema.

Programa completo: Rosalía rompe récords también a nivel mundial

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros lanza una pulla a Violeta Mangriñán tras su última polémica

“A nivel mundial ha sido una barbaridad”, asegura el colaborador. Rosalía ha conseguido estar por delante del álbum de la cantante colombiana Karol G. La artista ha logrado llevar su música a todos los rincones del mundo, y mucho más después de incluir tantos idiomas en las diferentes canciones. “Todo apunta a que debutará en el Top 10 de Billboard”, explica Chema Martínez.

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan las últimas novedades no solo del mundo influencer, sino también de los artistas españoles. Además de dar los datos del debut de ‘Lux’, los colaboradores han hablado sobre la reciente ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras más de una década de relación ¿Seguirán trabajando juntos después de la separación? ¡Descúbrelo dándole al play al programa completo!