Natalia Sette 14 NOV 2025 - 09:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cómo se encuentra actualmente su relación de amistad con Óscar Landa

Maica Benedicto se pronuncia sobre el fin de su amistad con Daniela Cano

Maica Benedicto está dispuesta a hablar de todo lo que ha estado pasando estos últimos meses en su vida. Desde que se proclamó ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ no ha parado de trabajar tanto en redes sociales como en la televisión y su vida ha estado llena de polémicas. Con intención de aclararlas todas, Maica habla de su último enfrentamiento con Óscar Landa, con quién tiene una relación bastante inestable desde que salió de ‘Gran Hermano’.

Aunque dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se convirtieron en mejores amigos, siempre ha habido muchos enfrentamientos entre ellos. Traiciones, faltas de respeto, desplantes…todo esto unido al tiempo que han pasado distanciados por la participación de Maica en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha hecho que su relación no sea tan estrecha cómo antes. “Con Óscar tengo una relación que ni yo la entiendo”, comienza diciendo la influencer. El último rifirrafe fue durante su visita a la nueva casa de ‘Gran Hermano’.

La influencer, sin pelos en la lengua, cuenta lo que ha ocurrido entre ellos la última vez que se vieron. “Habló de mí con una concursante”, asegura Maica. Y no fueron precisamente palabras bonitas lo que salieron por la boca de Óscar. Maica desvela que lo confrontó cuando se dio cuenta de lo sucedido y él se lo negó todo. “Lo dijo y después me lo negaba”, admite visiblemente molesta.

La creadora de contenido no tiene reparo en confesar qué fue lo que escuchó de la boca de Óscar Landa que tanto le molestó. “Me estaba criticando”, dice convencida. Maica revela las palabras exactas de Óscar y además lo acusa de habérselo inventado. Una vez más, la relación entre ambos no se está en su mejor momento ¿Lograrán de una vez superar sus diferencias y no enfrentarse más?

Maica Benedicto llega al plató de �‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre la participación de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’ y carga duramente contra Violeta Crespo y Edi Insua. Además, habla abiertamente sobre el fin de su amistad con Daniela Cano y cuenta cómo se sintió al ver que su amistad había terminado. ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!