Maica Benedicto llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para enfrentarse a las preguntas más salseantes de los colaboradores. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha estado en el punto de mira tras la visita de Daniela Cano al videopodcast. Su examiga dio su versión de los hechos y contó, por primera vez, el verdadero motivo por el que cortó su amistad con Maica. Ahora le toca a ella sincerarse sobre el fin de esta amistad.

La creadora de contenido decide pronunciarse por fin sobre el fin de su amistad con Daniela Cano. Todo ocurrió mientras ella concursaba en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y sin que se lo esperase . Maica ya admitió en su momento que no entendía que podía haber pasado para que la colombiana no quisiese continuar con su amistad. Ahora que ya lo sabe, la influencer no duda en dar su opinión sobre la situación. “Como enemiga mía no va a ganar nada”, comienza diciendo muy tajante.

“Con Maica no se ha portado bien, se dedicó a contar cosas íntimas de ella”, explica Miguel Frigenti. Aunque al principio se niega a hablar de ella, finalmente termina contando cómo se sintió al saber lo que opinaba Daniela de ella. “Me dolió mucho”, asegura la influencer visiblemente afectada. “Ella era muy importante para mí”, admite Maica. Alba Carrizo, colaboradora del videopodcast, aprovecha para preguntarle si estaría dispuesta a reconciliarse con la colombiana.

Maica Benedicto termina abriéndose en canal sobre el tema y desvela cuál fue su reacción al salir de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y enterarse de que su amistad con Daniela estaba acabada. Además, la influencer asegura que la mayoría de cosas que dijo sobre ella fueron mentiras. “Nada de lo que decía era verdad”, reconoce Maica. Miguel Frigenti aprovecha para hacer una reflexión sobre las amistades que se hacen en televisión.

Maica Benedicto llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. Tras hablar sobre el fin de su amistad con Daniela, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre la participación de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’ y carga duramente contra Violeta Crespo y Edi Insua ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!