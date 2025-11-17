Celia Molina 17 NOV 2025 - 13:16h.

El exjugador del Real Madrid apareció de la mano de su nueva novia, Lavinia León, un año y medio después de su separación

Hace un año y medio, Asensio se separó de su mujer, la arquitecta Sandra Garal, con quien apenas estuvo casado 8 meses

Compartir







El primer partido de la NFL que se jugó en Madrid este pasado domingo 16 de noviembre fue un acontecimiento histórico, no solo por poder vivir de cerca cómo es un partido de la liga de fútbol americana, conocida por su espectacularidad y fanatismo, sino por la cantidad de personajes famosos que congregó. Uno de los asistentes a tan gran evento deportivo fue el exjugador del Real Madrid, Marco Asensio, que volvió a pisar con nostalgia el (renovado) Santiago Bernabéu. Y, para que la noche fuera más memorable todavía, el mallorquí decidió oficializar su relación con la influencer Lavinia León, posando de la mano con ella.

Queda así confirmado que el futbolista, que se separó hace un año y medio de su exmujer, Sandra Garal, con quien apenas estuvo casado ocho meses, tiene ya una nueva ilusión. Asensio y Lavinia posaron muy sonrientes frente a la prensa, luciendo un look a juego en el que ambos llevaban chaqueta oscura y una camiseta blanca debajo. De ella, se sabe que es una influencer discreta, en cuyo perfil de Instagram publica fotografías y vídeos de sus viajes, sus looks y su estilo de vida.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de Santi Cañizares vestido de novio: el futbolista se casa en Valencia por tercera vez

Posaron muy sonrientes frente a la prensa

Cierto es que, en algunos de sus últimos post, aparece con gigantescos ramos de flores y fue, precisamente, a raíz de las publicaciones de ambos en las redes sociales cuando comenzaron los rumores de una posible relación. Poco después, la revista Hola! publicaba sus primeras fotografías juntos, tras ser pillados a bordo de un lujoso yate en las inmediaciones de Amalfi (Italia), en las que se veían en actitud cariñosa y divertida. Ahora que ya no se esconden la prensa, la pareja eligió el flamante partido de la NFL en Madrid para confirmar del todo su romance.

En sus historias, Lavinia ha publicado varios vídeos de las luces en movimiento dentro del estadio Santiago Bernabéu, donde los Miami Dolphins ganaron en la prórroga al imponerse por un ajustado 16-13 a los Washington Commanders. Los 78.610 espectadores que se dieron cita en el feudo del Real Madrid disfrutaron y vivieron en primera persona el espectáculo que conlleva la NFL, aunque en el plano deportivo (seguramente) no vieron el mejor de los encuentros. Dolphins y Commanders dejaron claro que no están en su mejor momento e intercambiaron un carrusel de errores que terminó por dar una sufrida victoria a la franquicia que ejercía como local.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A pesar de ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en más de 70 millones el retorno directo que generó el partido, unido a una ocupación hotelera de más del 90% en una semana de noviembre. Almeida tiene claro que el partido ha tenido "consecuencias tremendamente positivas para la ciudad de Madrid": "Estamos hablando de más de 70 millones de euros en retorno directo. Estamos hablando de que los hoteles, un fin de semana de noviembre, han registrado una tasa de ocupación superior al 90%", ha indicado desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia en el día posterior a tan importante encuentro.