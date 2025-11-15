El espectáculo de la NFL desembarca en Madrid: ¿qué sabemos de este deporte en España?

El Santiago Bernabéu acoge este domingo el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders, que puede verse en Cuatro y Mediaset Infinity

La afición por el fútbol americano despega en España: "Es un deporte super dinámico y diferente"

Este domingo, 16 de noviembre, el estadio Santiago Bernabéu acoge el primer encuentro de la NFL en España, un partido de fútbol americano que pasará a la historia y que se podrá ver en directo en Cuatro y Mediaset Infinity a partir de las 15:30 horas.

Por ello, el recinto capitalino ha sido acondicionado ya en lo que se refiere al césped, las porterías, los banquillos y los vestuarios. De hecho, la casa del Real Madrid alberga incluso hasta un museo sobre la competición estadounidense.

El duelo enfrenta a Miami Dolphins y Washington Commanders y el tiempo del descanso estará amenizado con las actuaciones de Bizarrap y Daddy Yankee. Todo listo para dar a conocer un deporte que hemos visto sobre todo en series y películas y del que tampoco conocemos mucho.

¿Qué sabemos de la NFL en España?

La verdad es que de fútbol americano en nuestro país no sabemos mucho, aunque bien es cierto que merece la pena al tratarse de un espectáculo tan impresionante.

A falta de tiempo y probablemente ganas de lecciones aceleradas, lo suyo es exponerse al impacto, a la emoción, al exotismo de ese otro fútbol que, a base de ritos, datos, su increíble forma de venderse, sus remontadas y sus famosos, ha redondeado el paradigma de la competición genuinamente americana.

Con su drama a cuestas, sus pulgadas, sus yardas, los 'touchdowns' y los 'quarterbacks', esa jerga tan lejana y tan familiar a la vez, el fútbol americano se viste de gala en Madrid con un formato de 'mini Super Bowl'. Algunos aficionados aseguran que se trata de "un sueño".