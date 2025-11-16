Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Deportes
NFL

La NFL aprovecha el partido en Madrid para rendir homenaje al trabajo de la UME

Emoción en el inicio del Dolphins-Commanders en el Bernabéu con los himnos de España y EE.UU. y homenaje a la UME NFL 2025-2026 Top Vídeos 2
Emoción en el inicio del Dolphins-Commanders en el Santiago Bernabéu con el homenaje de la NFL a la UMECuatro
Compartir

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue objeto este domingo de un emotivo reconocimiento en los momentos previos al inicio del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Un encuentro emitido en directo por Cuatro y Mediaset Infinity.

A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española fue homenajeada por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la trágica DANA que azotó parte de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 y los incendios forestales que asolaron gran parte de España este pasado verano, bajo la fuerte ovación de los aficionados presentes en el recinto madridista.

PUEDE INTERESARTE

En el terreno de juego, durante este emotivo reconocimiento, estuvieron representando a la UME el capitán Roberto Moronta, el capitán Álvaro Herraiz Carro, el cabo primero Jesús Ponce Lorite y la soldado Patricia Juana Santos Pacheco.

Temas